Koronavirüs salgını nedeniyle takılar cansız mankenlere takıldı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan düğünde takılar gelin ve damat yerine, cansız mankenlere takıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle düğünlere ara verilmesinin ardından 1 Temmuz itibariyle düğün salonlarına sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan kullanma şartı getirildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir düğün salonu tedbirler kapsamında manken gelin- damat uygulaması yaptı.

Cansız mankenlere gelinlik ve damatlık giydirilmesiyle ilk düğün yapıldı. Sinem ve Sinan Dağ çifti salona geldiklerinde girişte cansız gelin ve damadı görmesiyle önce şaşırdı. Düğüne gelen konuklar ise gelin ve damada temas etmeden tebrik etti. Takı töreni de gelinle damadın yanına konulan gelinlik ve damatlık giydirilen cansız mankenlere takılarak yapıldı.

''Gayet güzel bir uygulama''

Sinem Dağ, alınan tedbirlerin doğru olduğunu belirterek, "Biz de şu anda ilk defa bunun içindeyiz temassız olduğu için. Kurallar da gayet iyi" dedi.

Sinan Dağ ise "Eskisi gibi olsa daha iyi olurda ama maalesef Koronavirüs yüzünden alınan tedbirler ortada. Gayet güzel bir uygulama düğün salonu sahiplerine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Düğün salonu sahibi Şerafettin Akyel de tedbirler kapsamında böyle bir uygulamayı hayata geçirme kararı aldıklarını ve başta ilginç geldiğini belirterek "Bu uygulamadan düğün sahipleri de memnunlar. Gördüğünüz gibi gelin- damat masada otururken mankenlerimize takılar takılıyor. Tek bir sıkıntımız var o da oyun. Tek gelin damat oynayacak. Bu yönde bir sıkıntımız var" dedi.