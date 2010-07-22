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Yaşam

Takas işlemi Porshe getirdi

İki yıl önce eski bir cep telefonunu takas eden Steven Ortiz, 14 takas işleminin ardından 9 bin dolarlık Porsche kullanmaya başladı...

22 Temmuz 2010 03:00

T24- İki yıl önce eski bir cep telefonunu takas eden Steven Ortiz, 14 takas işleminin ardından 9 bin dolarlık Porsche kullanmaya başladı...


ABD’de  17 yaşındaki bir genç eski bir telefonu takas ederek mucizeye imza attı. Arkadaşının verdiği eski bir cep telefonunu her türlü eşyanın takas edildiği “Craiglist” internet sitesine kaydeden Ortiz, 2 yıl boyunca yaptığı 14 takas sonucunda 2000 model Porsche Boxster S’e sahip oldu. Ortiz, sitenin başında günde 5-6 saat geçirerek karlı takaslar peşinde koşuyordu. Steven önce telefonunu daha iyi bir modelle değiştirdi, onu da bir iPhone’la takas etti. Daha sonra birkaç tane motosiklet takası yapan genç, motosikleti de Apple’ın MacBook Pro dizüstü bilgisayarı ile değiştirdi. Acilen MacBook Pro bilgisayara ihtiyacı olan müzisyenle yaptığı takasla da ilk aracı 1987 model Toyota 4Runner’a sahip oldu.

Bu sırada 15 yaşında olan Ortiz ehliyeti olmaması nedeniyle Toyota’yı bir golf arabasıyla değiştirdi. Birkaç motosiklet ve araba daha takas ettikten sonra birkaç ay 1975 model Ford Bronco marka arabayı kullanan Ortiz’i Porsche sahibi yapan da bu arabası oldu. Koleksiyonerlerin ilgi gösterdiği Bronco için bi rçok teklif alan Ortiz en sonunda Porsche’de karar kıldı.  Ancak Ortiz şimdi de yeni bir araba arıyor, çünkü aracın rutin masraflarını karşılayamaz hale geldi. Bu işlemlerin ve sonucun ardından Harvard Business School’un Ortiz’i takibe aldığı belirtiliyor.

 

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