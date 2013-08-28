Takas iPhone dönemi

Eylül’de tanıtılması beklenen yeni iPhone modeli için çıkan sızıntı haberleri devam ederken, Apple’ın takas kampanyası başlatacağı öne sürüldü. Böylelikle eski modele sahip kullanıcılar, cihazlarını yeni modelle değiştirebilecek.

Techcrunch sitesinin haberine göre, yakında başlayacak programda, eski iPhone modellerini Apple Store mağazalarına götürenler karşılığında hediye çeki ya da Eylül’de tanıtılması beklenen yeni iPhone’a sahip olabilecekler.

Mağaza çalışanları eski iPhone’ları inceleyerek fiyat belirleyecek. Örneğin kullanıcılar, 16 GB iPhone 4 ve 4S modelleri için 120-200 dolar arası, 16 GB iPhone 5 için ise 250 dolar karşılığında hediye çeki alabilecek. Ancak bu hediye çeklerinin yeni bir iPhone için kullanılması gerekiyor.

Takas programının ne zaman başlayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Apple CEO’su Tim Cook, takas programına karşı olmadığını, şirket için yararlı olabileceğini açıklamıştı.