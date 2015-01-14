'Tak yüzüğünü be kadın, erkekleşme, yerini bil' diyen öğretmen hakkında inceleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Şehit Öğretmen Metin Gençdal Ortaokulunda çalışan Türkçe Öğretmeni Ramazan Kutlu’nun yazdığı “Kadın Hakkı” isimli şiir üzerine Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü çalışan kadınlara hakaret edildiği iddiasıyla inceleme başlattı. Şiirde, “Tak yüzüğünü evinde otur”, “Fıtratını zorlama”, “Kariyer yapacağım dedin/Erkeklerle yarıştın”, “Bakma başkalarına/Peşinden koşuşturma”, “Erkekleşme, yarışma / Yerini bil, değerini bil”, “Hele sen evlisin/ Eşini bil, erini bil” gibi ifadelere yer verildi.

Doğan Haber Ajansı'nda Mehmet Sezgin'in haberine göre, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, kamuoyunda da büyük tepkiye yol açan gelişme sonrası şiiri yazan öğretmen Kutlu ve derginin yayın kurulundakilere ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Yetkililer, inceleme kapsamında görevlendirilen müfettişin çalışma başlattığını ve inceleme sonunda adli ve idari soruşturma açılıp açılmayacağının kararlaştırılacağını kaydetti.