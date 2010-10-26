TAI, Kanada ile uçak ve helikopter üretecek

T24 - Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI), Kanadalı havacılık şirketi Bombardier ve uzay, hava, savunma tedarikçisi Goodrich ile görüştü. TAI Genel Müdürü Dörtkaşlı, Bombardier'in THY'nin bölgesel yolcu ihtiyacını karşılayabileceğini ve 2023 yılında TAI'nın kendi uçağını veya bir şirketle ortak uçağı üretmek istediklerini söyledi.





Bölgesel yolcu uçağı yapmak için arayışlarda bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI), ortaklık yapmak için Kanadalı firmalarla görüşmelere başladı. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın heyetinde Kanada ziyaretine katılan TAI Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı, Çağlayan ile birlikte dünyanın en büyük havacılık şirketleri olan Kanadalı Bombardier ve Goodrich fabrikalarını gezdi. Şirket temsilcileri Dörtkaşlı ile işbirliği olanakları konusunda görüş alışverişinde bulundular ve tekliflerini ilettiler. TAI Genel Müdürü Dörtkaşlı, Bombardier'in Türk Hava Yolları'nın (THY) bölgesel yolcu uçağı ihtiyacını karşılayabilecek şirketlerden birisi olduğunu, Bombardier ile de diğer aday firmalarla olduğu gibi işbirliği arayışı içinde bulunduklarını söyledi.



Kendi uçağımızı üretmek istiyoruz



Türkiye pazarının giderek büyüdüğüne işaret eden Dörtkaşlı, 2023 yılında TAI'nın kendi uçağını veya bir şirketle ortak uçağı üretmek istediklerini vurguladı. Dörtkaşlı, 'Burada ciddi bir ortaktan bahsediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında bölgesel yolcu, sivil uçağımızı tasarlamış ve üretmiş olmayı hedefliyoruz' dedi. Bu çerçevede Kanadalı firmaların yanı sıra 2-3 firma ile görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Dörtkaşlı, bazı havacılık projelerine yalnız gittiklerini, fakat bölgesel yolcu uçağı konusunda bir ortağın ticari açıdan da faydası olacağını söyledi. Dörtkaşlı, 'Bu Bombardier olabilir, bu segmentte ürün sahibi olan bir başka ülkenin firması da olabilir. Bunların hepsiyle çalışıyoruz. Bombardier ile ise bu konuda ciddi bir paraf atma noktasına geldik. Ama imzaya çevrilmesi için THY'nin alım gücünden de yararlanmamız gerekiyor. THY'nin seçimi burada belirleyici olacaktır. Yani tedarik makamı belirleyici olacak' diye konuştu.



Aralık'ta Türkiye'ye geliyor



Bu arada dünyanın en büyük uzay, hava, savunma tedarikçisi Kanadalı Goodrich de helikopter konusunda birlikte çalışmak için TAI'ye teklif sundu. Önümüzdeki 10 yılda dünyada 5 bin 500 helikopter yapılacağını düşündüklerini belirten Goodrich Başkan Yardımcısı Regis M. Falinski, TAI ile bu konuda ortaklık yapabileceklerini bildirdi. Falinski, söz konusu işbirliği ve diğer ortaklıkları görüşmek üzere önümüzdeki Aralık ayında Türkiye'ye geleceklerini de söyledi.



