Tahtını kimseye kaptırmadı

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'AVATAR', 2. haftada 11. oldu

Serinin ilk filmi de 2008'in “En çok izlenen filmi” olarak sinema tarihine geçmişti. Alınan bilgiye göre, Türkiye'de 2009 yılında kimi filmler gişede hüsrana uğrarken, bazıları da yapımcılarının yüzünü güldürdü.Türkiye'de geçen yıl vizyonda kaldığı 24 hafta boyunca 4 milyon 333 bin 116 seyirci sayısına ulaşan “Recep İvedik-2”, toplam 33 milyon 493 bin 187 lira hasılat elde etti.Serinin ilk filmi de 2008 yılında 4 milyon 301 bin 641 seyirci ile “En çok izlenen film” olmuştu. Film, vizyonda kaldığı 33 haftada toplam 30 milyon 172 bin 270 lira hasılat elde etmişti.Gişede, “Recep İvedik-2”yi 2 milyon 491 bin 454 seyirci kitlesi ile Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği “Güneşi Gördüm” adlı film izledi.“Güneşi Gördüm” adlı filmini 2 milyon 418 bin 21 seyirci ile “Nefes: Vatan Sağolsun”, 1 milyon 461 bin 587 seyirci ile “2012”, 1 milyon 408 bin 313 seyirci ile “Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı”, 1 milyon 181 bin 930 seyirci ile “Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay”, 1 milyon 46 bin 908 seyirci ile “Neşeli Hayat”, 861 bin 755 seyirci ile “Kurtlar Vadisi: Gladio”, 705 bin 709 seyirci ile “Melekler ve Şeytanlar”, 640 bin 98 ile seyirci ile “Harry Potter ve Melez Prens” izledi.“Titanik”, “Yaratıklar” ve “Terminator” filmlerinin yönetmeni James Cameron'ın, üç boyutlu sinema tekniklerinde son teknoloji ile üretilen ve en yüksek bütçeli film olarak akıllara kazınacak “Avatar”, 2. haftasında toplam 597 bin 368 seyirci ile 2009'un en çok izlenen 11. filmi oldu.“Güz Sancısı” adlı filmi 576 bin 339, “Kadri'nin Götürdüğü Yere Git” adlı filmi 516 bin 18, “Vali” adlı filmi 480 bin 808, “Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayeleri” adlı filmi 465 bin 319, “Kolpaçino” adlı filmi 455 bin 764, “Hızlı ve Öfkeli” adlı filmi 379 bin 827, “Transformers: Yenilenlerin İntikamı” adlı filmi 347 bin 65, “Milyoner” adlı filmi 338 bin 209, “Alacakaranlık” adlı filmi 328 bin 930 kişi seyretti.