Tahtakale'de bazı döviz büroları alım satımı durdurdu

Gülseli Kenarlı - Akın Çeliktaş – Güven Usta / İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Doların 4.92 liralık yeni rekoru Tahtakale\'de bulunan dövizcileri hareketlendirdi. 4.92\'e çıkan dolar kısa sürede tekrar 4.82\'ye kadar düştü. Dövizdeki dalgalanma nedeniyle buradaki bazı döviz bürolarının tabela kapattığı yani döviz alım ve satışını kısa süreli durdurduğu görüldü. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- Tahtakale\'den görüntüler

- Ayaklı Borsa\'daki hareketlilik

- Döviz bürosu görüntüsü

- Kapalı döviz bürosu görüntüleri

- Detaylar