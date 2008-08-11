Tahsin'e tutuklama emri

Tayland Yüksek Mahkemesi, darbeyle başbakanlık görevinden alınan Taksin Şinavatra ve karısı hakkında tutuklama emri çıkardı.



Mahkemeden yapılan açıklamada, bugün mahkemeye katılmayarak İngiltere'ye giden Tahsin Şinavatra ve karısı Pojaman'ın kefalet süresinin iptal edildiği, bu yüzden haklarında tutuklama emri çıkarıldığı ve kefalet senedine de el konmasının istendiği belirtildi.



Tahsin Şinavatra, 2006 yılında kansız bir askeri darbeyle görevden uzaklaştırıldıktan sonra geçen Şubat'ta sürgünde bulunduğu Londra'dan ülkesine dönmüş, 237 bin dolar da kefalet ödemişti.



Tahsin Şinavatra, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açıldığı bugün ailesiyle birlikte İngiltere'ye gitmişti. Devrik başbakan, İngiltere'den sığınma isteyip istemeyeceğini bildirmemişti.



Tayland'da Eylül 2006'daki darbeden sonra askeri yönetimin atadığı bir soruşturma komisyonu, Tahsin ve eşini yolsuzluktan suçlu bulmuş ve bu suçlamalar ışığında dava açılmıştı. Tahsin ve eşi Pojaman, bu sabah mahkemeye çıkarılacaktı. Çift geçen hafta mahkemenin izin vermesi üzerine Pekin'deki Olimpiyat Oyunları için Çin'e gitmişti. Tahsin ve eşinin, İngiltere'ye Çin üzerinden gittiği belirtiliyor.



Darbeden sonra İngiltere'de sürgün hayatı yaşayan Tahsin Şinavatra, bu yılın başında siyasi müttefiklerinin seçimleri kazanması ve koalisyon hükümeti oluşturması üzerine mahkemeye çıkmak için ülkesine dönmüştü. (AA)