Tahsin Şahinkaya duruşmaya gelmemek için hastaneye yatmış

12 Eylül darbesi ile ilgili yargılamaya sanık olarak katılması gerekirken sağlık koşullarını gerekçe gösteren eski Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) hastanesinden kurulan video bağlantısı ile ifade vermişti.
Milliyet gazetesind eyr alan habere göre, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Şahinkaya’nın duruşmaya getirilmesi halinde hayati tehlikesinin bulunup bulunmayacağına ilişkin araştırma hastanesinden rapor alınmasına karar verdi. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi’nin Şahinkaya hakkında hazırladığı raporun sonuç kısmında, “2 Ağustos 2012 tarihli sağlık kurulumuz toplantısında hastanın mevcut kronik hastalıkları ve onların yaratabileceği riskler nedeniyle, yaşı da göz önüne alınarak doktor ve sağlık ekipmanı ile gelerek/getirilerek ifade vermesi durumunda sağlığı yönünden hayati tehlikenin oluşup oluşmayacağının öngörülemeyeceği kanaatine oybirliği ile varılmıştır” denildi.
Mahkeme, bu rapor doğrultusunda Şahinkaya’nın ifadesinin sesli ve görüntülü alınmasına hükmetti. Duruşma tarihlerini 20, 21 ve 22 Kasım 2012 olarak belirleyen mahkeme, İstanbul’da oturan Şahinkaya’nın ifadesinin alınması için İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne talimat yazdı. İstanbul mahkemesi de, Ankara’nın bu talebini 1 Ekim 2012’de Şahinkaya’nın tedavi gördüğü belirtilen GATA Haydarpaşa Eğitim Hastenesi Komutanlığı’na iletti.
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanı Tümgeneral Tarık Özkut tarafından İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen cevabi yazıda, Şahinkaya’nın aslında ayakta tedavi gördüğü ortaya çıktı. Tümgeneral Özkut’un 31 Ekim 2012 tarihli yazısında şu ifadelere yer verildi:
“1.Mahkemenize ait ilgi yazı ile halen hastanemizde tedavi gördüğü belirtilen sanık Ali Tahsin Şahinkaya’nın, ilgili Kanun maddeleri uyarınca görüntülü ve sesli iletişim tekniği kullanılarak ifadesinin alınacağı bildirilmiştir.
2. Adı geçen şahsın tedavisi ayakta devam etmekte olup hastanemizde yatmamaktadır. Ancak yukarıda belirtilen işlemlerin yapılabilmesi için gerekli her türlü kolaylık sağlanacaktır.”
Ayakta tedavi gördüğü ortaya çıkan Şahinkaya, 20, 21 ve 22 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya İstanbul’daki GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’ndeki odasından katıldı. Şahinkaya ifadesini de yatağında yatarak verdi.
Komisyon raporu mahkemeye ulaştı
TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun raporu, 3 CD halinde 12 Eylül davasına bakan Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Mahkemeye ulaşan CD'lerden ilkinde komisyonun 12 Eylül ile ilgili raporu, diğer ikisinde ise darbeye ilişkin kurumlardan komisyona ulaşan bazı bilgi ve belgeler yer alıyor.
Yargılanmalara yarın devam edilecek
12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın yargılanmasına yarın devam edilecek. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, yarın saat 10.00'da başlayacak.
Duruşmada, mahkeme heyetinin, önceki duruşmanın ara kararı gereği ceşitli kurumlardan gönderilen bazı belgeleri açıklaması bekleniyor.
İddianame
Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin tarafından hazırlanan iddianamede, Evren ve Şahinkaya, ''Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını veya bir kısmını değiştirmeye veya ortadan kaldırmaya ve anayasa ile teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engel olmaya cebren teşebbüs etmek'' ile suçlanıyor.
Suç yerinin Ankara, tarihinin ise 2 Ocak-12 Eylül 1980 ila 6 Aralık 1983 arası gösterildiği iddianamede, Evren ve Şahinkaya'nın, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ''devlet kuvvetleri aleyhinde cürümlere ilişkin 146. maddesi ile 80. maddesi uyarınca ''ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına'' çarptırılmaları isteniyor.