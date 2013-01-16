Tahsin Şahinkaya duruşmaya gelmemek için hastaneye yatmış

12 Eylül darbesi ile ilgili yargılamaya sanık olarak katılması gerekirken sağlık koşullarını gerekçe gösteren eski Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) hastanesinden kurulan video bağlantısı ile ifade vermişti.

Milliyet gazetesind eyr alan habere göre, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Şahinkaya’nın duruşmaya getirilmesi halinde hayati tehlikesinin bulunup bulunmayacağına ilişkin araştırma hastanesinden rapor alınmasına karar verdi. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi’nin Şahinkaya hakkında hazırladığı raporun sonuç kısmında, “2 Ağustos 2012 tarihli sağlık kurulumuz toplantısında hastanın mevcut kronik hastalıkları ve onların yaratabileceği riskler nedeniyle, yaşı da göz önüne alınarak doktor ve sağlık ekipmanı ile gelerek/getirilerek ifade vermesi durumunda sağlığı yönünden hayati tehlikenin oluşup oluşmayacağının öngörülemeyeceği kanaatine oybirliği ile varılmıştır” denildi.

Mahkeme, bu rapor doğrultusunda Şahinkaya’nın ifadesinin sesli ve görüntülü alınmasına hükmetti. Duruşma tarihlerini 20, 21 ve 22 Kasım 2012 olarak belirleyen mahkeme, İstanbul’da oturan Şahinkaya’nın ifadesinin alınması için İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne talimat yazdı. İstanbul mahkemesi de, Ankara’nın bu talebini 1 Ekim 2012’de Şahinkaya’nın tedavi gördüğü belirtilen GATA Haydarpaşa Eğitim Hastenesi Komutanlığı’na iletti.

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanı Tümgeneral Tarık Özkut tarafından İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen cevabi yazıda, Şahinkaya’nın aslında ayakta tedavi gördüğü ortaya çıktı. Tümgeneral Özkut’un 31 Ekim 2012 tarihli yazısında şu ifadelere yer verildi:

“1.Mahkemenize ait ilgi yazı ile halen hastanemizde tedavi gördüğü belirtilen sanık Ali Tahsin Şahinkaya’nın, ilgili Kanun maddeleri uyarınca görüntülü ve sesli iletişim tekniği kullanılarak ifadesinin alınacağı bildirilmiştir.

2. Adı geçen şahsın tedavisi ayakta devam etmekte olup hastanemizde yatmamaktadır. Ancak yukarıda belirtilen işlemlerin yapılabilmesi için gerekli her türlü kolaylık sağlanacaktır.”

Ayakta tedavi gördüğü ortaya çıkan Şahinkaya, 20, 21 ve 22 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya İstanbul’daki GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’ndeki odasından katıldı. Şahinkaya ifadesini de yatağında yatarak verdi.

Komisyon raporu mahkemeye ulaştı