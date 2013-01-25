Tahrir'de polisle göstericiler çatıştı

Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in görevden uzaklaştırılmasıyla sonuçlanan ayaklanmanın ikinci yıldönümü için Tahrir Meydanı'nda toplanan muhalif göstericilerle polis arasında çatışma çıktı.

Devlet Başkanı Muhammed Mursi'ye muhalefet eden gruplar bugün büyük bir gösteri yapmayı planlıyor.

Muhalifler, İslamcı lideri devrime ihanet etmekle suçluyor.

Mursi, suçlamayı reddediyor ve göstericilere barışçıl eylemler yapmaları çağrısı yapıyor. Mısır'daki siyasi iklimin bir unsuru olarak temyiz mahkemesi Hüsnü Mübarek'in ömür boyu hapis cezasını iptal etmişti.

Mübarek iki yıl önceki olaylarda polise göstericilerin üzerine ateş açmaları emrini vermekle suçlanıyordu; Mübarek şimdi yeniden yargılanacak.

Mübarek tutuklu olarak hastanede tedavi görüyor. Polisle göstericiler arasındaki dün geceki çatışma göstericilerin meydana giden yollardaki bariyerleri kaldırmaya çalışmaları üzerine yaşandı.

Çatışmalar geçe boyunca devam etti: polis olaylar sırasında meydanda toplananlara karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

Olaylar sırasında sekiz kişi yaralandı. Muhammed Mursi'nin Müslüman Kardeşler partisi, yıldönümü için etkinlik öngörmüyor.

Parti, bunun yerine yıldönümü nedeniyle çeşitli hayır ve sosyal etkinlik ve programlar başlatmayı planlıyor. Muhalefet Tahrir'de bugün büyük bir kalabalığın toplanmasını beklediğini belirtiyor.

Muhalefet ayrıca Mursi yönetimini tek adamcı bir yönetim anlayışı benimsemek, anayasayı İslamcıların anlayışına göre şekillendirmek ve anayasada kadınlar ile Hıristiyanların haklarını yeterince güvence altına almamakla eleştiriyor.

Muhalefete ekonomik krizden Mursi yönetimini sorumlu tutuyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın eski başkanı Muhammed El Baradei, muhalefetin önde gelen isimlerinden biri olarak yaptığı yazılı açıklamada:

"Devrimin nihai hedefine ulaşması gerektiği konusundaki kararlılığı sergilemek için herkesi Mısır'ın her köşesinde eylemlere katılmaya davet ediyorum." dedi.

Mursi, kendisine yönelik eleştirileri haksız bulduğunu söyleyip ulusal diyalog çağrısı yapıyor.

Mursi ve destekçileri getirdikleri eleştiride, muhalefeti, demokrasinin sonuçlarına saygı göstermemekle suçluyor.