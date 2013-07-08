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Dünya

Tahrir'de Mursi karşıtları orduyu desteklemek için toplandı

Mısır'da Mursi karşıtları orduya destek vermek için Tahrir Meydanı'nda toplandı. Kahire'deki ABD büyükelçiliğinin önünde de toplanan ordu destekçileri, büyükelçinin sınırdışı edilmesini istedi

08 Temmuz 2013 00:53

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda askeri darbeyi desteklemek amacıyla gösteri düzenlendi. Ordu lehine sloganlar atan Tahrir'deki göstericiler, ilerleyen saatlerde Nasır City'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyeceklerini açıkladı.

Kahire'de, ABD ve İngiltere büyükelçilikleri önünde de orduyu destekleyen göstericiler ABD büyükelçisinin sınırdışı edilmesini isterken, ülkedeki askeri müdahalenin meşru olduğunu belirttiler. Ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye'de de bir grup gösterici, orduya destek vermek için Sidi Gabir Meydanı'nda toplandı.

Mursi'yi destekleyenlerin Nasır City'deki Rabiatu'l-Adeviyye Meydanı'nda bekleyişleri devam ediyor. Mursi'ye destek gösterilerinin diğer bir adresi ise Kahire Üniversitesi önündeki Nahda Meydanı.Sina Yarımadası'nda ise askerler ile silahlı gruplar arasında zaman zaman çatışmalar yaşandığı bildirildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, çatışmaların ardından Sina'yı İsrail'e bağlayan tüm yollar kapatıldı.

İnsan Hakları Bilgileri İçin Arap Kuruluşu tarafından yayımlanan raporda, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevden uzaklaştırılmasının ardından çıkan çatışmalarda 154 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı belirtildi. Öte yandan hafta içinde Kahire'de Müslüman Kardeşler Genel Merkezi'nin basılması olayına karıştıkları iddia edilen 12 kişinin, çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldıkları bildirildi. Mahkeme, söz konusu kişilerin suçsuz olduğu ve genel merkez önünde barışçıl eylem yaptıklarına karar verdi.

 

7 Müslüman Kardeşler lideri hakkında yakalama emri

 

Mısır Başsavcılığı'nın, Müslüman Kardeşler Teşkilatı Genel Sekreteri Mahmud Hüseyin'in de aralarında bulunduğu 7  teşkilat lideri hakkında yakalama emri çıkardığı belirtildi.

AA muhabirinin yargı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Mısır Başsavcılığı, "Göstericileri öldürmek ve şiddete teşvik" suçlamasıyla İhvan Genel Sekreteri Hüseyin ile 6 İhvan lideri hakkında yakalama emri çıkardı.Başsavcılık dün de "Terör ve şiddete teşvik" suçlamasıyla gözaltına alınan Müslüman Kardeşler'ın eski başkanlarından Muhammed Mehdi Akif'in de aralarında bulunduğu 4 teşkilet lideri hakkında 15 günlük ihtiyati hapis kararı vermişti

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