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Dünya

Tahrir'de gergin bekleyiş

Mısır'da geniş çaplı gösteriye hazırlanan darbe karşıtları, Tahrir Meydanı'na doğru yürümeye başladı, darbe yanlıları ise, meydanı kapatmış olan orduya destek için sokaklarda

06 Ekim 2013 19:41

Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak'ın çağrısıyla, Tahrir Meydanı'nda "Kahire Devrimin Başkenti" adı altında geniş çaplı gösteri için kentin farklı noktalarında toplanan darbe karşıtı gruplar, öğle namazı sonrasında meydana doğru yürüyüşe geçti. 
Kahire'de yapılacak gösteriye katılmak üzere el-Menufiye, Beni Suveyf ve Süveyş kentlerinden grupların Kahire'ye hareket ettiği belirtildi.
İki gündür, gösteri için ülkenin değişik bölgelerinden başkent Kahire'ye gelen darbe karşıtı gruplar, daha önce kullandıkları toplu taşıma araçlarının güvenlik güçleri tarafından engellenmesi üzerine özel araçlar, toplu taşıma araçları ya da taksileri tercih ederek başkente ulaşmaya çalışıyor.
Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan (İhvan) bir yetkili, "Güvenlik güçlerinin, Kahire'ye ulaşmamıza engel olacağı bilgisi aldık. Ancak oraya gitmeye kararlıyız" diye konuştu.
Öte yandan Mısır güvenlik güçleri, başkent Kahire'de 6 Ekim zafer kutlamaları sırasında darbe karşıtlarının düzenleyeceği gösterilere engel olmak amacıyla başkentteki Tahrir, Rabia ve en-Nahda gibi meydanlarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Özellikle Tahrir Meydanı tel örgülerle sıkı bir ablukaya alındı.
 

Orduya destek gösterisi

 
Öte yandan Mısır 'da ordunun yönetime müdahalesini destekleyen gruplar da sabah saatlerinden itibaren ülkenin 1973'te İsrail 'e karşı kazandığı "6 Ekim Zaferi"nin kutlamak için Tahrir Meydanı'nda toplandı. 
Zırhlı araçlar ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı meydanda toplanan bu gruplara, ordu bandosu da milli marşlarla destek veriyor. 
Ordu destekçilerinin gösterileri dolayısıyla, meydanın yakınındaki Mısır radyo ve televizyon binası ile Nil Köprüsü'nde, Mısır bayrakları ve "Zaferin 40. yılı dolayısıyla" hazırlanan flamaların asıldığı görüldü. 
Çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Tahrir Meydanı'nda orduya ait helikopterler ve savaş uçakları da gösteri uçuşu yapıyor. 

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