Tahrir'de gergin bekleyiş

Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak'ın çağrısıyla, Tahrir Meydanı'nda "Kahire Devrimin Başkenti" adı altında geniş çaplı gösteri için kentin farklı noktalarında toplanan darbe karşıtı gruplar, öğle namazı sonrasında meydana doğru yürüyüşe geçti.

Kahire'de yapılacak gösteriye katılmak üzere el-Menufiye, Beni Suveyf ve Süveyş kentlerinden grupların Kahire'ye hareket ettiği belirtildi.

İki gündür, gösteri için ülkenin değişik bölgelerinden başkent Kahire'ye gelen darbe karşıtı gruplar, daha önce kullandıkları toplu taşıma araçlarının güvenlik güçleri tarafından engellenmesi üzerine özel araçlar, toplu taşıma araçları ya da taksileri tercih ederek başkente ulaşmaya çalışıyor.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan (İhvan) bir yetkili, "Güvenlik güçlerinin, Kahire'ye ulaşmamıza engel olacağı bilgisi aldık. Ancak oraya gitmeye kararlıyız" diye konuştu.

Öte yandan Mısır güvenlik güçleri, başkent Kahire'de 6 Ekim zafer kutlamaları sırasında darbe karşıtlarının düzenleyeceği gösterilere engel olmak amacıyla başkentteki Tahrir, Rabia ve en-Nahda gibi meydanlarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Özellikle Tahrir Meydanı tel örgülerle sıkı bir ablukaya alındı.