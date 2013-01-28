Tahrir Meydanı'ndaki gösterilerde 25 kadın cinsel saldırıya uğradı!

Mısır'daki kadın hakları örgütleri, Tahrir Meydanı’ndaki gösterilerde son haftalarda 25 kadının cinsel saldırıya uğradığını açıkladı.

Guardian gazetesi, Mısır’da kadın göstericilere yönelik cinsel saldırılarla ilgili haberlere tam sayfa ayırdı.

Haberde, kadınlara yönelik saldırı biçimlerinin tipik olduğuna dikkat çekiliyor:

“Kalabalık erkekler çabukça yalnız kadınların etrafını sarıp elle sarkıntılık ediyorlar ve elbiselerini çıkarmaya çalışıyorlar. Bazı kadınlar soyunduruluyor ve birine tecavüz edildi.”

Geçen hafta cinsel saldırıya uğrayan 16 kadını tedavi ettiklerini anlatan kadın hakları savunucusu Leyl-Zehra Murtada şöyle diyor:

“Bunların organize olduğunu düşünüyoruz çünkü her seferinde Tahrir Meydanı’nın aynı yerlerinde meydana geliyorlar ve aynı metodlar kullanılıyor.”

Kadın gazeteci Sallie Pisch, Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye karşı yapılan bir gösteri sırasında yaşadıklarını aktarıyor gazetede:

“Birden, siyah maskeler giyen, uzun bıçak ve sopalar taşıyan adamlar solumuzdaki tel örgüden atlamaya başladı. Hangi tarafta olduklarını anlamaya imkan yoktu ama Siyah Blok’tan oldukları anlaşıldı ve bizi koruyanlara katıldılar. Bazıları, birkaç metre ötede güruh tarafından soyundurulan bir kadını kurtarmaya çalışıyordu…

Tahrir’den hızla uzaklaşırken, Cemile bütün kadınların bizle olup olmadığına bakıyordu. 20 civarında erkek bize eşlik etti. İri, sert görünümlü biri yeşil bere giymişti ve metal çivilerle kaplı büyük bir sopa taşıyordu. Bizim tarafımızda olduğuna sevindim.”