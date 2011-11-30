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Dünya

Tahrir Meydanı'nda çatışmalar: 80 yaralı KAHİRE (A.A)

30 Kasım 2011 12:28

-Tahrir Meydanı'nda çatışmalar: 80 yaralı KAHİRE (A.A) - 30.11.2011 - Mısır'da Tahrir Meydanı'nda gece göstericiler ve "Baltacı" diye tabir edilen suç grupları arasında çıkan çatışmalarda 80 kişinin yaralandığı bildirildi.  Mısırlı bir güvenlik yetkilisi, ülkede yapılan seçimlerin sonunda dün sandıkların kapanmasının ardından Tahrir Meydanı'nda göstericilerle söz konusu suç grupları arasında çıkan çatışmalarda 80 kişinin yaralandığını söyledi.  Yaralıların hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.  Çatışmaların bu sabah azalmasının ardından göstericilerin, bulundukları bölgeyi korumak için çevresine metal bariyerler ve çöp bidonları yerleştirdikleri kaydedildi. 

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