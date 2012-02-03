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Dünya

Tahrir Meydanı'nda çatışmalar: 150 yaralı KAHİRE (A.A)

03 Şubat 2012 17:09

-Tahrir Meydanı'nda çatışmalar: 150 yaralı KAHİRE (A.A) - 03.02.2012 - Mısır'ın başkenti Kahire'de Tahrir Meydanı çevresinde göstericilerle polis arasında tekrar çatışma çıktı. Çatışmada 150'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Gönüllü doktorların verdiği bilgiye göre, yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Doktorlar, şu an için ilaç miktarının yaralıları tedavi etmek için yeterli olduğunu, yaralıların büyük bir bölümünün güvenlik güçlerinin kullandığı gazdan dolayı zehirlendiğini belirtti. Bu arada Tahrir Meydanı'nda bulunan Amerikan Üniversitesi çevresinde ve İçişleri Bakanlığı'na yakın sokaklarda muhalif göstericilerin güvenlik güçleriyle çatışmaları sürüyor.

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