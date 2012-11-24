Tahrir Meydanı'daki oturma eylemi, polisin biber gazıyla dağıtıldı

Mısır'da dün yaşanan protestolardan sonra, Tahrir Meydanı'nın bu sabah neredeyse tamamen boşaldığı bildirildi. Meydan'da bir haftalık oturma eylem çağrısı yapan gruplar, polisin biber gazı müdahalelerinin ardından meydanı terk etmek zorunda kaldı.

Dün Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yeni kararlarını mutlak hale getiren düzenlemeleri protesto etmek için birçok kentte toplanan kalabalıklar Müslüman Kardeşler binalarına yöneldi.

bbcturkçe'de yer alan habere göre, Hem Mursi karşıtı hem de Mursi yanlısı gösterilere sahne olan Mısır’da, gruplar arasında çatışmaların yaşanmasına neden oldu. Çatışmalarda 100'den fazla kişinin öldüğü bildirildi. Bugün de protesto gösterilerinin düzenlenmesinin tahmin edildiği belirtildi.



Oturma eylemine 20 farklı grup katıldı



Ayrıca Cumhurbaşkanı Mursi tarafından göreve yeni atanan Mısır Başsavcısı devrik lider Mübarek, oğulları Gamal ve Alaa ile eski rejimin diğer üst düzey yetkilileriyle ilgili soruşturmaları yeniden açacağını açıkladı.

Mısır’ın eski lideri Hüsnü Mübarek, göstericilerin öldürülmesi emrini vermek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ancak beraberindekiler beraat etmişti.

Gece boyunca göstericilerin Kahire’nin Tahrir Meydanı'nda 20 beyaz çadır kurulduğu belirtildi.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı’nın imzaladığı yeni düzenlemelere karşı bir haftalık oturma eylemine 20 farklı grubun katıldığını söyledi. Fakat polislerin müdahalesi sonucu sabah kadar yalnızca çok az kişinin kalabildiği bildirildi.

Mursi'nin ilan ettiği düzenlemelere göre Cumhurbaşkanı'nın kararları hiç bir kurum hatta yargı tarafından bile denetlenemiyor ve yeni anayasayı hazırlamakla görevlendirilen kurucu meclis de denetimden muaf kılınacak.

Mübarek zamanında atanmış başsavcıyı görevden alan Mursi de, eski lider Hüsnü Mübarek'in devrilmesiyle sonuçlanan gösteriler sırasında halka saldıran ve çok sayıda kişinin ölümünden sorumlu tutulanların da yeniden yargılanmasını emretti.



Müslüman Kardeşler'in parti binaları ateşe verildi



İsmailiye ve Port Said kentlerinde Müslüman Kardeşler'e ait parti binaları ateşe verilirken, İskenderiye'deki gösterilerde de çatışmalar çıktığı bildirildi.

Muhalif grupların İskenderiye'de Müslüman Kardeşler'in Özgürlük ve Adalet Partisi binalarını bastığı, sandalyeleri, kitapları pencerelerden fırlattıkları kaydedildi.



Gösterilerin Mısır'da muhalefetin bir çok kanadını bir araya getirdiği belirtildi.



'Mursi Mübarek, devrim her yerde'



Dün yaşanan protestolarda göstericiler anayasayı yazmakla görevlendirilen Kurucu Meclis'in dağıtılmasını ve yeniden ulusal bir diyalog başlatılmasını talep eden döviz ve pankartlar taşıdı.

Sloganlardan "Mursi, Mübarek, devrim her yerde" dikkatleri çekti.

Resmi Mısır devlet ajansı MENA'nın haberine göre Kahire'nin Muhammed Mahmud sokağında yaşanan çatışmalarda yaralanan üç kişi hastaneye kaldırıldı. Mursi yandaşları ise Cumhurbaşkanlığı sarayı önünde gösteri yaptı.

Cumhurbaşkanı Mursi dün Kahire'deki bir camide yaptığı konuşmada "Allahın izniyle ilerliyoruz. Yolumuzda kimse duramaz" dedi. Mursi kararlarını herkese danışarak aldığını ifade ederek, "Zafer net bir plan olmadan kazanılamaz. Benim sarih bir planım var" şeklinde konuştu.

Önceki gün muhalif siyasetçiler Muhammed El Baradey ve Amr Musa ile Avukatlar Sendikası Başkanı Sami Aşur düzenledikleri ortak basın toplantısında, Mursi’yi yasama, yürütme ve yargıyı tek elde toplamakla eleştirdiler.

Muhalif liderler "Bütün Mısırlıları Mısır'ın meydanlarında protestoya çağırıyoruz" şeklimde eyleme çağırdılar.