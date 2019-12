-''Tahrir Meydanı Ruhu'' ABD'ye sıçradı NEW YORK (A.A) - 18.09.2011 - New York kentinde, ''para hırsı, yolsuzluk ve sosyal bütçe kesintilerini'' protesto eden yüzlerce genç dünya finansının sembol caddesi Wall Street yakınında gösteri yaptı. Mali sistemin zenginleri ve güçlüleri kayırdığını, seslerinin duyulmadığını bildiren çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, New York Menkul Kıymetler Borsasının bulunduğu caddeyi işgal etmeye ve burada kamp kurmaya çalıştılar, ancak Wall Street'in tüm girişleri ve en büyük Amerikan bankalarının merkezlerinin yer aldığı komşu sokakları kapatan polis buna izin vermedi. Anarşist gruplar ve online dergilerin Adbuster'ın çağrısıyla toplanan gençler, Wall Street'i ''Amerika'nın Tahrir Meydanı'' yapmak istediklerini belirttiler. Organizatörler 20 bin kişiyi toplamayı beklerken öğleden sonra sayıları 700'ü bulan çoğu sırt çantalı ve uyku tulumlu gençler New York Borsasına bir kilometre mesafede kamp kuracakları yer aramaya başladılar. 22 yaşındaki felsefe öğrencisi Julia River Hitt, ''Bu patronların para hırsına karşı bir gösteri, Wall Street'e geldik, çünkü burası patronların çürümüşlüğünün sıfır noktası. Buraya artık canımıza tak ettiğini söylemeye geldik, artık buna tahammül etmeyeceğiz'' diye konuştu. Göstericiler, ''Yolsuzluk bitsin'', ''Bütçe kesintisine son'', ''New York Wall Street'in para hırsına hayır diyor'' yazılı pankartlar taşıdılar.