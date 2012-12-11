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Dünya

Tahrir Meydanı karıştı: 10 yaralı

Tahrir Meydanı'nda kimliği belirsiz kişilerin, göstericilerin üzerine ateş açması sonucunda 10 kişi yaralandı

11 Aralık 2012 14:30

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin onayladığı yeni anayasa referandumunun yanlıları ve karşıtlarının başkent Kahire'de bugün(11 Aralık 2012) düzenlediği gösteriler şiddete döküldü.

Kimliği belirsiz kişilerin, göstericilerin üzerine ateş açması sonucunda 10 kişi yaralandı. Eylemcilerin dokuzunun kol ve bacaklarından, birinin ise başından yaralandığı belirtildi. Saldırganların, kalabalığa molotof kokteyli atması nedeniyle bölgede küçük çapta yangın da çıktı.

Mursi’nin anayasal düzenlemeleri içeren kararnamesini açıkladığı 22 Kasım’dan bu yana da Tahrir Meydanı dün ilk kez ilk kez zırhlı araçlarla güvenlik çemberine alındı. Tahrir Meydanı'nda dün gece çıkan olaylarda da dokuz kişi yaralanmıştı. Liberal, solcu ve diğer muhalif güçler bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na doğru bir yürüyüş düzenleyecek.

Mursi taraftarları da Mısır’ın farklı bölgelerinde gösteriler yapacak. Karşıt eylemler sırasında şiddet olayları yaşanmasından endişe ediliyor.

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