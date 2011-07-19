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Dünya

'Tahrik edici ve kınanması gereken sözler'

Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “taviz vermemiz söz konusu değil” sözlerini “tahrik edici ve kınanması gereken sözler” olarak ni

19 Temmuz 2011 03:00

T24 - Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “taviz vermemiz söz konusu değil” sözlerini “tahrik edici ve kınanması gereken sözler” olarak niteledi. 

Erdoğan: Kıbrıs'ta müstakil bir devlet yok, Rumlar yalnızca güneyde var

Başbakan Erdoğan bugünkü KKTC gezisi öncesinde Kıbrıslı gazetecilerle AK Parti Genel Merkezi’nde kahvaltıda bir araya gelmiş ve Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalar yapmıştı. “Hiçbir yerde taviz vermemiz söz konusu değildir. Bizden bunu kimse beklemesin” diyen Erdoğan’a Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’tan cevap geldi.  

Hristofyas, bu sabah ara bölgede Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Rum Başkanlık Konutuna dönüşünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rum radyosu RIK’in haberine göre, Hristofyas, yoğunlaştırılmış müzakereler için gün sayısının belirlendiğini anlattı ve şunları söyledi: 

“İlerlemeye sahip olabilmemiz için tutumlarda değişiklik olmalı. Sayın Erdoğan’ın kınanması gereken açıklamalarına bakılacak olursa, bu çizginin takip edilmesi halinde, en ufak bir ilerleme olasılığı bulunmayacağını söylemem gerekir.” 


‘ELEKTRİK ‘RESMEN’ VERİLMEDİ’ 

Geçen hafta yaşanan patlama hakkında da konuşan Hristofyas, gerek BM, gerek Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun kendisine taziyelerini ilettiğini söyledi. Hristofyas, Güney Kıbrıs’a elektrik enerjisi verilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu da belirtti. 

Bu sürecin ‘resmi’ açıdan gerçekleşmediğini dile getiren Hristofyas, kendisinin “Kıbrıslı Türklerin bu zor zamanda herhangi bir makamın doğrudan veya dolaylı tanınmasını istemeden kendilerine elektrik verdiğini” ifade etti. 


HRİSTOFYAS KİPRİANU’YU GÖREVİNİN BAŞINDA KALMAYA DAVET EDECEK 

Bu arada, Rum Dışişleri Bakanı Markos Kiprianu’nun dün istifa etmesi konusuna değinen Hristofyas, Kiprianu’yu görevinin başında kalmaya davet edeceğini söyledi. Hristofyas, Kiprianu’ya görevinin başında kalmasını söyleyeceğini ancak bunun ötesinde, karar vermenin Kiprianu’ya kaldığını ifade etti. 


KONUTTA TOPLANMAMA ÇAĞRISI 

Hristofyas, bu akşam Başkanlık konutunda gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili olarak ise, patlamanın ardından her akşam konutun çevresinde toplanan Rumlara, bunu bu akşam yapmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu. 

Hristofyas, 1974’deki darbe ve ileri sürdükleri ‘Türk işgalinin’ kınanması amacıyla bu akşam konutta gerçekleştirilecek etkinliğin ise iptal edilemeyeceğini sözlerine ekledi. 


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