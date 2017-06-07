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Tahran'daki saldırılar hakkında şimdiye kadar bilinenler

Tahran'da bugün sekiz terörist iki farklı noktada saldırı düzenledi

07 Haziran 2017 15:52

T24

Biri Meclis’te, diğeri Humeyni’nin mezarında iki ayrı saldırı oldu. Saldırıları IŞİD üstlendi. 

Humeyni Türbesi

Yerel medya, Humeyni Türbesi’nde iki patlama gerçekleştiğini aktardı ama yetkililer ikinci intihar bombacısı iddiasını reddetti.

Türbedeki ilk saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. 

İki saldırganın gözaltına alındığı belirtilirken, üçüncü bir saldırganın üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiği iddia edildi. 

Devlet televizyonu türbeye 4 kişinin saldırdığını açıkladı.

Meclis

Eşzamanlı Meclis saldırısında havaya ateş açıldı. Saldırganların 4 kişi olduğu duyuruldu.

Tasnim 7 kişinin, IRNA ise 8 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. En az 8 kişinin de saldırganlarca rehin alındığı kaydedildi.

Devlet televizyonu, saldırganlardan birinin kendisini havaya uçurduğunu ifade etti. 

Saldırganlar Meclis'e kadın kılığında girdi.

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