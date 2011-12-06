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Dünya

Tahran'da yabancı okullar kapılarını kapattı TAHRAN (A.A)

06 Aralık 2011 00:31

-Tahran'da yabancı okullar kapılarını kapattı TAHRAN (A.A) - 05.12.2011 - İran'ın başkenti Tahran'daki İngiltere Büyükelçiliğinin saldırıya uğramasından sonra başkentteki yabancı okulların öğrencilere kapısını kapattığı bildirildi. İngiltere Büyükelçiliği toprağında bulunan Fransız okulunun öğrencilerinin, kızgın kalabalığın büyükelçiliği girdiği zaman sınıflarda olduğu, Fransız okulunun yakınlarındaki Alman okulunun camlarının kırıldığı, öğretmenleri tarafından erkenden evlerine gönderilen İngiltere okulunun öğrencilerinin ise şanslı olduğu bildiriliyor. Uluslararası okulların kapanmasının, sıradan İranlılarda muhtemel bir ABD ya da İsrail saldırısı öncesi yabancıların İslam Cumhuriyetini terkedecekleri korkusunu tetiklediği yorumları yapılırken, İngiltere Büyükelçiliği saldırıya uğradığından beri yabancı okulların kapalı olduğu, yüzlerce öğrencinin evlerinde oturmak zorunda kaldığı, yabancı öğretmenlerin ve ailelerinin İran'dan ayrıldığı kaydedildi. Fransız okulunun pazar günü, İngiliz okulunun ise yeni yılda eğitime başlamasının beklendiği bir ortamda, 256 İranlı ve yabancı öğrencinin eğitim gördüğü Fransız okulundan bir veli, ''Eğitim yılının ortasında çocuklarımı nereye gönderebilirim, İran'daki işimden ayrılmazsam kim onlarla ilgilenecek'' diyerek şikayetini dile getirdi.

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