Tahran'da Covid-19 nedeniyle iptal edilen cuma namazlarına 2 yıl sonra yeniden izin verildi

İran'ın başkenti Tahran'da Covid-19 nedeniyle yaklaşık 20 ay aradan sonra bugün ilk cuma namazı kılındı.

Ülkede salgının ortaya çıktığı Şubat 2020'de camiler kademeli olarak kapatılmıştı. İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi, Sağlık Bakanı ve Koronayla Mücadele Merkezinin uyarıları doğrultusunda vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 27 Şubat 2020'de cuma namazlarını iptal etmişti.

Sosyal mesafeye uyuldu

Yasağın kaldırılmasının ardından bugün ilk cuma namazı başkentteki Tahran Üniversitesi kampüsünde kılındı. Namaza gelen halk, maske takarken sosyal mesafe kuralına uyulduğu gözlendi. Görevlilerse cami içerisinde dezenfektan sıktı.

Koronavirüs sebebiyle 125 bin can kaybı

Son aylarda büyük camilerin avlu ve bahçelerinde cemaatle namaz kılınmasına müsaade ediliyordu.

83 milyon nüfuslu ülkede şu ana kadar 6 milyona yakın kişi koronavirüse yakalandı.

Bugün itibarıyla İran'da Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 125 bini buldu.