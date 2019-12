Tahmini ölü sayısı 40 binden 20-30 binlere düştü

Kandilli Rasathanesi’nin yeni senaryosuna göre İstanbul’da olası büyük bir depremde 40 bin civarında olması beklenen ölü sayısı 20-30 binlere düştü.



Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erdik, hazırlanmakta olan yeni deprem kayıp senaryosunun ön değerlendirmesine göre, olası bir depremde İstanbul'da gerek hasar ve gerekse can kaybının öncesine göre daha da azaldığını bildirdi. Erdik, "Bunun sebepleri arasında deprem yer hareketlerinin giderek azalması ve 2000 yılından sonra yapılan binaların sayılarının artması olarak değerlendiriliyor. Çok ağır hasarlı bina sayısının önceki senaryoda 50 - 60 bin civarındayken, şimdiki senaryoda 20 - 30 binlere düştü. Eski senaryoda 40 bin civarında olan can kaybı, yeni senaryoda 22 bin olarak öngörülüyor."



Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nce, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen '4. İstanbul ve Deprem Sempozyumu'nda konuşan Prof. Dr. Erdik, kentteki deprem riskinin belirlenmesi için güncelleme çalışmaları yapıldığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bu çalışmanın biri Japon, biri Türk iki firma tarafından desteklendiğini, kendilerinin de danışmanlık hizmeti verdiğini anlatan Erdik, İstanbul kayıp senaryosunun ön değerlendirmesine göre, olası bir depremde binaların yüzde 30'unda az hasar, yüzde 19 - 20'sinde orta hasar, yüzde beşinde inde ağır hasar, yüzde ikisinde de çok ağır hasar (yıkık) meydana geleceğini kaydetti.



Neredeyse yarı oranında azaldı



Erdik şöyle devam etti: "Çalışmaları süren yeni deprem kayıp senaryosunun ön değerlendirmesine göre, olası bir depremde İstanbul'da gerek hasar ve gerekse can kaybı öncesine göre daha azalıyor. Bunun sebepleri arasında deprem yer hareketlerinin giderek azalması ve 2000 yılından sonra yapılan binaların sayılarının artması olarak değerlendiriliyor. Çok ağır hasarlı bina sayısının önceki senaryoda 50 - 60 bin civarındayken, şimdiki senaryoda 20 - 30 binlere düştü. Eski senaryoda 40 bin civarında olan can kaybı, yeni senaryoda 22 bin olarak öngörülüyor"



Maliyeti ağır



Aynı senaryoya göre depremin ardından 250 - 300 bin kişinin işsiz kalacağını, endüstriyel hasarın en çok Ambarlı ve Tuzla ilçelerinde meydana geleceğini ve en fazla hasarın da bugüne kadar en az güçlendirilen elektrik alt yapı sisteminde ortaya çıkacağını söyledi. Toplam bina kayıplarının maliyetinin 2 milyar dolar civarında tahmin edildiğini ve böyle bir depremin ardından 450 bin hasarlı bina için de tazminat bedeli ortaya çıkacağını belirten Erdik, zorunlu deprem sigortasının bu hasar taleplerini karşılayabilecek güçte olduğuna işaret etti.



Gökçe: İstanbul hazır değil



İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe de İstanbul'un bugüne kadar 8 ve 8’den büyük en az 50 deprem gördüğünü ifade ederek, "Bir çok Avrupa ülkesinden daha büyük olan İstanbul’un hala depreme hazır olmaması son derece üzücü. 1999 depreminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen İstanbul’daki hastane binalarının yüzde biri, okulların ise yüzde yedi - sekizi güçlendirildi. 1999 yılında İstanbul’un yapı stok durumu neyse bugün de aynı değişen bir şey yok" diye konuştu.