-Tahliye yeni kanuna göre İSTANBUL (A.A) - 12.12.2011 - Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 kişinin tahliyesine ilişkin kararında, 6250 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un da göz önüne alındığını bildirdi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Beşiktaş Jimnastik Kulübü(BJK) yöneticisi Serdal Adalı ve teknik direktörü Tayfur Havutçu, eski Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut, BJK Protokol Müdürü Ahmet Ateş, sözleşmesi fesh edilen Eskişehirspor sportif direktörü Ümit Karan, futbolcular İbrahim Akın, İskender Alın ve Korcan Çelikay'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini, mevcut delil durumunu, ayrıca 6250 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'u göz önüne alarak tahliyelerine hükmetti.