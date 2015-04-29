Tahliye kararı veren hâkimden 'mobbing' açıklaması

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve 62 polis hakkında tahliye kararı verdikten sonra HSYK tarafından açığa alınan İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Mustafa Başer, adliyede özel güvenlikçiler ve bazı memurlar tarafından adım adım takip edildiğini iddia etti.

Başer, "Yanıma gelenlerden birisi 'Siz hâkim misiniz?' diye sorunca 'Hayırdır?' diye sordum. Ağzından kaçırarak 'Bütün kameralar sizi izliyor.' dedi." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Mustafa Başer, kişisel Twitter hesabından tahliye kararının ardından yaşadıklarıyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Tahliye kararının verildiği 25 Nisan'dan bu yana adım adım takip edildiğini öne süren Hâkim Başer, 27 Nisan'da da odasına yakın bir noktada 'ortam dinleme minibüsü' beklediğini ifade etti. “Mobbing dedikleri bu olsa gerek, keşke meslektaşım rahmetli savcı Kiraz'ı da bu kadar iyi korusaydınız.” diyen Başer, kendisini adliye içinde takip eden şahısla yaşadıklarını da anlattı.

İşte Hâkim Mustafa Başer'in o paylaşımları:

1- Adliyede 25-26.04.2015 tarihinde özel güvenlikçiler ve bazı meslektaşlarımın memurları tarafından adım adım takip edildim.



2- Yanıma gelenlerden birisi "Siz hâkim misiniz?" diye sorunca "Hayırdır?" diye sordum. Ağzından kaçırarak "Bütün kameralar sizi izliyor." dedi.



3- 27.04.2015 günü odamın çapraz önü olan D 2 blok köşesi, A kapı batısında sabahtan öğleden sonraya kadar beyaz ortam dinleme minibüsü bekledi.



4- Bugün, 28.04.2015 günü adliye içinde açık mavi gömlekli 30 yaşlarında biri adliyeye geldiğim andan itibaren takip etti.



5- Koridorda beklemediği ters kapıya yönelip tekrar koridora giriş yaptığımda telefon ile birilerine rapor verirken gördüm. Yüzü kıpkırmızı oldu.



6- Mobbing dedikleri bu olsa gerek, keşke meslektaşım rahmetli savcı Kiraz'ı da bu kadar iyi korusaydınız.



7- Benim usul ve yasaya uygun kararım ortada, yaşantım şeffaf, vicdanım rahat, lütfen çalışanlarının enerjisini daha önemli işlerde kullanalım.