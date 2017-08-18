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Tahliye edilen eski Tuğamiral Polat tekrar gözaltında

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR'de, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilip tutuklanan, geçen mayıs ayında tahliye edilen Erdek Filo Mayın Komutanı eski Tuğamiral Gökhan Polat yeniden gözaltına alındı

18 Ağustos 2017 18:47

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR\'de, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilip tutuklanan, geçen mayıs ayında tahliye edilen Erdek Filo Mayın Komutanı eski Tuğamiral Gökhan Polat yeniden gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski Erdek Filo Mayın Komutanı Gökhan Polat\'ı gözaltına aldı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ihraç edilip tutuklanan, geçen mayıs ayında Balıkesir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan ilk duruşmada tahliye edilen Polat\'ın, emniyette sorgulamasının sürdüğü öğrenildi.

 

 

 

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