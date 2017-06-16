Tahliye edilen Doğan Holding Ankara Temsilcisi: Umarım suçsuz olan arkadaşlarım da bu sevinci yaşar

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, 196 gün süren tutukluluğun ardından dün yapılan karar duruşmasında "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" iddiasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra yaptığı açıklamada “Gözaltına alınmamdan şu ana kadar 7 ay geçti" hatırlatmasında bulunan Muratoğlu "Çok uzun bir süre yedi ay. İçeride olmak çok zor... İnşallah suçsuz olan diğer arkadaşlarım da benle beraber bu sevinci yaşarlar. Onlar da dışarı çıkar” dedi.

Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta ve Fırat Alkaç'ın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Muratoğlu ile avukatları Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Şehnaz Yüzer ve Ahmet Çörtoğlu katıldı. Duruşma savcısının izinli olması nedeniyle yerine duruşmaya çıkan savcı İlkay Özcan, Muratoğlu’nun "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" iddiasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

"Maalesef damat değil"

Son sözleri sorulan Barbaros Muratoğlu ise "Tanık olarak dinlenen kişi bu suçu benim işlemediğimi söylüyor. Ben de işlemediğimi söylüyorum. Suçsuzum beraatimi istiyorum” dedi.

Muratoğlu’nun avukatlarından Ahmet Çörtoğlu da "Başka bir dosyada itirafçı olan tanığın çarpıtılmış beyanını mahkûmiyete tek delil olarak sunan savcının mütalaasını kabul etmiyoruz. Barbaros maalesef damat değildir. Olsaydı içerde tutuklu kalmazdı. Dava açılmazdı” diye konuştu.

Prof. Dr. Köksal Bayraktar ise “Tutukluluk hali için 12 kez müracaatta bulunduk. 1992’de AİHM’nin Türkiye aleyhine bir kararı var. 11 defa tutukluluğa itiraz eden bir kişinin tutukluluğunun devam etmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğuna karar verilmiş. Bizim durumumuz budur. Olayımızda hiçbir suç yoktur. İddia makamının mütalaasında belirttiği gibi ezbere iddianameyi tekrar ederek müvekkilimi cezalandırma yöntemine gitmemek gerekiyor” dedi. Avukat Şehnaz Yüzer de “İddia makamı iddianameyi aynen tekrar etmiştir. Dosyaya hiçbir belge koymamıştır. 2012-2014 yılları arasında terör örgütü yoktur. Müvekkilimin vekalet ve rdiği tarih 2012’dir” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Muratoğlu’nu "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’nin örgüt içindeki hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediği" gerekçesiyle alt sınırdan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Muratoğlu’nun cezasını önce 1 yıl 8 aya indiren heyet, suçun "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde işlendiği" gerekçesi ile yarı oranında arttırarak 2.5 yıl hapis cezasına çıkarttı. Mahkeme, duruşmadaki iyi halini dikkate alarak 2 yıl bir ay hapis cezasına çarptırdığı Muratoğlu’nu tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye etti.

"İçeride olmak çok zor"

Barbaros Muratoğlu hakkındaki tahliye kararının ardından eşi Sultan ve kızı Ceren Muratoğlu ile birlikte yakınları Silivri Cezaevi’nin önüne geldi. Aile yakınları üzerinde Muratoğlu’nun fotoğrafının basılı olduğu ve “gurur duyuyoruz” yazan tişörtler giydi. Muratoğlu saat 21.00 sıralarında cezaevinde tahliye edildi. Muratoğlu yaptığı açıklamada “Gözaltına alınmamdan şu ana kadar 7 ay geçti. Çok uzun bir süre yedi ay. İçeride olmak çok zor... İnşallah suçsuz olan diğer arkadaşlarım da benle beraber bu sevinci yaşarlar. Onlar da dışarı çıkar” dedi.

Eşi: Çok mutluyum

Barbaros Muratoğlu’nun eşi Sultan Muratoğlu, “Çok mutluyum. Bir şey diyemiyorum. Bu süreçte yanımızda olan bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza, herkese teşekkür ediyorum” dedi. Muratoğlu’nun avukatı Prof. Dr. Köksal Bayraktar ise “Mahkemenin tutukluluk kararına son vermesi önemlidir. İddia makamının gerçeklere uymayan mütalaasına rağmen tutukluluk yönünden böyle bir karar verilmesi, her şeyden önce insancıllığı, insan sevgisini ortaya koyar. Her şeye rağmen Türkiye’de hukuk yine de çabalarına ve çabalamaya devam etmektedir” diye konuştu.