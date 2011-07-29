-TAHKİM KURULU'NDAN CEZA İNDİRİMİ İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Ümit Ozan Kazmaz ile Celil Sağır'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından, yasa dışı bahis ve şike iddialarına ilişkin verilen cezalarda indirime gitti. Yapılan açıklamada, PFDK'dan 3 yıl 6 ay hak mahrumiyeti cezası alan ve 3 yılı aşması nedeniyle sürekli hak mahrumiyetine çevrilen Ümit Ozan Kazmaz'a yönelik cezanın, Tahkim Kurulu tarafından toplam 2 yıl hak mahrumiyetine indirildiği belirtildi. PFDK'dan 1 yıl 6 ay hak mahrumiyeti cezası alan Celil Sağır'ın bu cezasının ise 1 yıla düşürülüğü vurgulandı. Öte yandan, PFDK'dan 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alan Recep Öztürk, Umut Koçin ve Durmuş Bayram ile 2 yıl hak mahrumiyeti cezası alan Muttalip Kandemir'in itirazları üzerine, Tahkim Kurulu tarafından yürütmeyi durdurma kararı alındığı vurgulanırken, Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının bekleneceği aktarıldı. Ayrıca, Futbolcu Temsilci Sınavı'nın TFF tarafından iptaline yönelik, İsmail Tarık Raşioğlu, Mustafa Sezgin, Görkem Kırgız, Cengiz Kaan Kayıran, İrfan Özden, Murat Azakoğlu, Saadettin Hazıroğlu, İhsan Tarkan, Serhan Serbast, Olcay Onur Öztürk, Mehmet Polat Elmacı, Ergin Başyazgan, Tarık Özaslan, Kıymet Şaşmaz ve Volkan Saruhan tarafından yapılan itirazlar için de, Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturma aşamasının beklenmesi kararı alındığı vurgulandı.