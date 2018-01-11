Tahkim Kurulu, Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim'in cezalarını onadı

Tahkim Kurulu, futbolcu Mertcan Çam\'a yönelik saldırısı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Emin Yetim\'e verilen sürekli hak mahrumiyeti ve 180 bin lira para cezalarını onadı.

Kurul ayrıca, Antalyaspor\'un, futbolcusu Maicon Marques\'e verilen 3 maçlık cezaya yaptığı itirazı reddetti.

TFF Tahkim Kurulu\'nun açıklamaları şöyle;

Şanlıurfa Spor Kulübü Başkanı Emin Yetim ve kulüp idarecisi Mehmet Giray Küçük\'ün, PFDK\'nın 19.12.2017 tarih ve E.2017-2018/436 - K.2017-2018/580 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma istemlerinin reddine,

- Şanlıurfa Spor Kulübü Başkanı Emin Yetim\'in, kulüp futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT\'nin 44/1-b ve 4/2. maddeleri uyarınca 3 yıl 2 ay hak mahrumiyeti ve 180.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Şanlıurfa Spor Kulübü Başkanı Emin Yetim\'in, 3 yılı aşan ceza bakımından FDT\'nin 25/2. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Şanlıurfa Spor Kulübü idarecisi Mehmet Giray Küçük\'ün, kulüp futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT\'nin 44/1-b ve 4/2. maddeleri uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti ve 60.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme istemlerinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir,

ANTALYASPOR

Antalya Spor A.Ş.\'nin, kulüp futbolcusu Maicon Marques Bitencourt hakkındaki PFDK\'nın 02.01.2018 tarih ve E.2017-2018/506 - K.2017-2018/602 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Maicon Marques Bitencourt\'un, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT\'nin 43 ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.

İSTANBUL / DHA