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Spor

Tahkim Kurulu Gökhan Töre hakkında kararı verdi

Tahkim Kurulu, Gökhan Töre ile ilgili yargılamanın iadesi ve uygulamanın durdurulması talebini reddetti

09 Kasım 2014 16:28

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı Gökhan Töre’ye Erciyesspor-Beşiktaş karşılaşmasının hakemine yönelik hakareti nedeniyle verilen cezanın durdurulmasının talebini reddetti. 

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün Gökhan Töre'nin cezasıyla ilgili yargılamanın iadesi ve uygulamanın durdurulması yönünde talepte bulunduğu aktarılırken, verilen dilekçedeki beyan ile delillerin, yargılamanın yenilenmesine dayanak teşkil etmediği, taleplerin de oy birliğiyle reddedildiği vurgulandı.

Kurul, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş karşılaşmasının hakemine yönelik hakareti nedeniyle PFDK tarafından 3 resmi müsabakadan men ile 13 bin lira para cezası verilen Beşiktaşlı oyuncu Gökhan Töre'nin cezalarını onamasına karşın, yaptırımın ertelenmesi talebini uygun görerek, 3 maçlık cezanın bir maçını bir yıl süreyle ertelemişti.

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