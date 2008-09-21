Tahkim Kurulu Çatkıç'ın cezasını onadı



Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Antalyaspor Kulübü'nün, kalecisi Ömer Çatkıç'a, Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maçlık cezaya yaptığı itirazı reddetti.



Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Antalyaspor'un file bekçisi Ömer Çatkıç'a verilen 2 maçlık cezayı onadı.



Dosyayı inceleyen Tahkim Kurulu, Turkcell Süper Lig'de geçen hafta sonu yapılan Galatasaray-Antalyaspor maçı bitimindeki hareketleri nedeniyle kırmızı kart gören Ömer Çatkıç'a, PFDK'nın, ihraç nedeniyle oynaması gereken ilk resmi müsabaka dışında, ayrıca 1 resmi müsabakadan men cezası vermesinde usul ve talimatlara bir aykırılık olmadığının anlaşıldığını vurgulayarak, bu nedenle PFDK kararını oy birliğiyle onadı.



Kurulun aldığı diğer bazı kararlar ise, Futbolcu Murat Ocak ve Ankaragücü Kulübü'nün, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 9 Mayıs 2008 tarihli kararına karşı yaptıkları karşılıklı başvuruya ilişkin dosyaları inceleyen kurul, Ankaragücü Kulübü'nün duruşma talebini kabul ederek, duruşmanın 25 Eylül Perşembe günü saat 16.00'da yapılmasını kararlaştırdı.



Ankaragücü Kulübü'nün, futbolcu Alper Aydın ile arasındaki ihtilaf sebebiyle verilen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 8 Ağustos 2008 tarihli kararına karşı yaptığı başvuruyu inceleyen Tahkim Kurulu, futbolcu vekilinin talebi doğrultusunda, itiraza konu makbuzlar üzerinde inceleme yapmak üzere grafoloji konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmasına, bilirkişi heyetinin kurul tarafından atanmasına, makbuzların incelenmek üzere bilirkişi heyetine iletilmesine karar verdi.



Trabzonspor Kulübü ve futbolcu Ersen Martin'in, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30 Mayıs 2008 tarihli kararına karşı yaptıkları karşılıklı başvuruya ilişkin birleştirilen dosyaları inceleyen kurul, futbolcu Ersen Martin vekilinin duruşma talebini kabul ederek, duruşmanın 25 Eylül 2008 Perşembe günü saat 16.30'da yapılmasını karara bağladı.

