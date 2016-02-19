Tahkim Kurulu, Bursaspor-Fenerbahçe maçı için kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, PFDK'nın Bursaspor'a verdiği 1 maç men cezasını onadı. Cumartesi günü oynanması planlanan Bursaspor-Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacak.

Kurul konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Bursa Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 11.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/659, K.2015-2016/774 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntüleri de izlenmek suretiyle tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;



- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,



- PFDK'ca; Bursa Spor Kulübü'ne taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;



- PFDK'ca; Bursa Spor Kulübü'ne taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca 150.000.-TL para cezası verilmesinde, FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton ve Kale Arkası Güney tribününe giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;



- PFDK'ca; Bursa Spor Kulübü'ne anons sisteminin çalışır bir şekilde bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 15.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;



- Ayrıca başvuruda; Kurulumuzun 2015/141 E., 2015/148 K. sayılı ve 09.05.2015 tarihli kararı emsal gösterilerek, saha olayları nedeniyle verilen 1 resmi müsabakayı kendi sahasında "seyircisiz oynama cezası" ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle verilen "seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi cezası"nın infaz sırası değiştirilerek, Kulübün kendi sahasındaki ilk müsabakasında sadece "elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi cezasının infaz edilmesi"; "1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasının" ise takip eden müsabakada infaz edilmesi talep edilmişse de;



· Emsal gösterilen karara esas müsabakada; PFDK'ca saha olayları nedeniyle "seyircisiz oynama", çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle "tribün kapatma ve tribünlerdeki seyircilerin kartlarının blokesine" karar verildiği; nitelik itibariyle "tribün kapatma" cezasının da kısmî (kapatılan tribün kadar) bir "seyircisiz oynama cezası" mahiyetinde olduğu ve bu durumda "seyircisiz oynama cezası" ile "tribün kapatma cezası"nın aynı anda infazı mümkün olamayacağından infaz sıralarının kararda belirtilmesi gerektiği;



· Yine emsal gösterilen kararda; "kartların blokesi cezası" ile "seyircisiz oynama cezasının" aynı mahiyette olmaması ve tribün kapatma cezası ile aynı anda infazında sakınca da olmaması nedeniyle "infaz sırası" tartışmasına dâhil edilmediği; nitekim "kartların blokesi cezasının", "tribün kapatma cezası" ile aynı anda ve aynı müsabakada infaz edildiği;



· Öte yandan "seyircilerin kartlarının blokesinin", takip eden müsabakanın "seyircili" oynanmasına da engel olmadığı, bu yönüyle de "seyircilerin kartlarının blokesi cezası" ile "seyircisiz oynama cezasının" infazının zaman veya sıra bakımından çekişmediği anlaşılmakla;



Bursa Spor Kulübü'nün, "seyircisiz oynama cezası" ile "kartların blokesi cezasının" infaz sırasının yer değiştirilmesine dair talebinin reddine; 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasının derhal infazına; "Maraton ve Kale Arkası Güney tribününe giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi" cezasının ise, kulübün kendi sahasında "seyircili" oynayacağı ilk resmi müsabakada infazına oybirliği ile karar verilmiştir"