Tahir Karapınar'ın alacağı ücret belli oldu

Altyapı koordinatörlüğüne getirilen Pro-lisanslı Tahir Karapınar'ın teknik heyet ile birlikte sezonun kalan kısmında sahada olacağını açıklayan Fenerbahçe'de hedef, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Avrupa biletini alabilmeyi hedefliyor. 2 yıldır futboldan uzak olmasıyla dikkat çeken Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak.

Fenerbahçe'de sezonun kalan 8 haftasında takımın başında Tahir Karapınar olacak. Takımın başına teknik direktör olarak pro-lisans sahibi bir teknik adam çıkarmak zorunda olan Fenerbahçe tercihini Karapınar'dan yana kullandı. Pro-lisans sahibi Serdar Dayat'ın ise kulüpteki görevine son verildi.

Altyapının başına geçecek

Futbol akademi altyapı koordinatörü olarak görevine getirilen Karapınar için, "Sezonun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacaktır" açıklaması yapıldı.

2 yıldır futboldan uzak

Karapınar'ın hoca olması taraftarların tepkisine neden oldu. Karapınar'ın son olarak 2017-18 yılında Konyaspor'da yardımcı hocalık görevi yaptığı ve 2 yıldır da saha içinden uzak kaldığı görüldü.

İzmir Gazetesi'nde yazdı

Tahir Karapınar futboldan uzak kaldığı dönemde İzmir Gazetesi'nde spor yazıları yazdı. Tahir Karapınar'ın aylık 20 bin TL kazanacağı ifade edildi.

Tahir Karapınar'ın kariyeri

2004-2005 Altay Yardımcı antrenör

2005-2006 Altay Altyapı koordinatörü

2007-2008 Altay Yardımcı antrenör

2009 Altay Teknik direktör

2011-2012 G.Antep Yardımcı antrenör

2013-2014 Manisaspor Yardımcı antrenör

2017-2018 Konyaspor Yardımcı antrenör

2020 Fenerbahçe Geçici teknik direktör.