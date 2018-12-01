Tahir Elçi ve Şevket Epözdemir için adalet isteyen Cumartesi Anneleri: Galatasaray Meydanı'nı istiyoruz

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için bir araya gelen Cumartesi Anneleri, 714. haftada polis ablukasına rağmen buluştu.

700’üncü haftadan bu yana Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemi yapmasına izin verilmeyen Cumartesi Anneleri, bu hafta da İstanbul İnsan Hakları Derneği (İHD) Şubesi’nde bir araya gelerek Diyarbakır'daki Dört Ayaklı Minare'nin önünde açıklama yaparken öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ve Şevket Epözdemir'i anarak adalet istedi.

Bu haftaki açıklamaya CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş da katıldı.

Bu haftaki açıklamayı, 21 Mart 1995’te gözaltına alındıktan sonra cansız bedenine kimsesizler mezarlığında ulaşılan Hasan Ocak’ın ablası Maside Ocak okudu.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, 15 haftadır Galatasaray Lisesi önünde açıklama yapma haklarının hukuksuz bir şekilde engellendiği belirtilen Ocak, bu haftaki açıklamayı katledilen tüm avukatlara adadıklarını söyledi. Ocak, Tahir Elçi ve Şevket Epözdemir ile ilgili şöyle konuştu: “25 kasım 1994 tarihinde bürosundan evinden giderken avukat Şevket Epözdemir kaçırıldı. Ailesi tüm yasal girişimlerde bulundu. Ancak suçun ortaya çıkartılması cinayetten 17 yıl sonra yapıldı. Etkin bir soruşturma yürütülmedi. Şevket Epözdemir’in katledilmesi çeyrek asırdır cezasız bırakıldı.”

Tahir Elçi cinayetinde etkin bir soruşturma yürütülmemesine tepki gösteren Ocak, “Talebimiz açık ve nettir. Avukatlarımız için adalet istiyoruz. Galatasaray Meydanı'nı istiyoruz” edi.