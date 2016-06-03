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Tahir Elçi öldürüleli 188 gün oldu, avukatlar: Soruşturmasının sulandırılmasına izin vermeyeceğiz

Akşam gazetesi, 2 gün önce yayımladıkları haberde Elçi'nin PKK tarafından vurulduğunu iddia etmişti

03 Haziran 2016 18:15

Bitlis Baro Başkanı Enis Gül, katledilmesinin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen herhangi bir ilerleme kaydedilmeyen Tahir Elçi soruşturmasında hukuk kurallarının işlemediğini söyledi. Gül, “Havuz medyasında çıkan haberlerle soruşturmanın sulandırılmak istenmesine sessiz kalmayacağız” dedi.

28 Kasım 2015’te öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için her hafta Diyarbakır Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasına bu hafta Bitlis Barosu’ndan avukatlar da katıldı. Basın açıklamasında konuşan Bitlis Barosu Başkanı Enis Gül, Elçi'nin katledilmesinin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen faillerinin hala bulunmamasına tepki gösterdi. 

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ilerleme kaydedilmediğine işaret eden Gül, "İnsani değerler, konulmuş hukuk ve soruşturma kurallarının Elçi soruşturmasında devreye konulmamış olması ve kullanılmaması bizleri üzüyor" dedi. 

 



“Soruşturmanın sulandırılmasına sessiz kalamayız!”

 



Yine Akşam gazetesinin, Elçi'nin PKK tarafından 3 gün öncesinden planlanarak öldürüldüğü şeklindeki asparagas haberine de değinen Gül, "İtirafçının beyanı veya iddiası oluyor. Ancak soruşturma avukatları bu hususun doğru olmadığını açıkladı. Soruşturmayı yürüten savcılar buna ilişkin hiçbir açıklamada bulunmadı. Soruşturmanın kamuoyu önünde bu kadar sulandırılmasına ses dahi çıkarılmazken, sessiz kalamayız" dedi.

Akşam'ın “Elçi suikastı PKK’nın planı” haberine Tahir Elçi'nin avukatından yalanlama

 

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