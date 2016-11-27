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Tahir Elçi, İstanbul’da anıldı

Programda Demirtaş'ın mesajı da okundu

27 Kasım 2016 21:57

Sur ilçesindeki saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, ölümünün 1. yılında İstanbul'da anıldı.

HDP Şişli Teşkilatı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Şişli Pangaltı'da buluşan grup, ellerinde Tahir Elçi'nin fotoğraflarını taşıdı.

Demirtaş'tan mesaj

Tahir Elçi'nin ölüm yıldönümü için, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden mesaj gönderen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş şunları söyledi: 

"Yoldaşımız, insan hakları savunucusu Tahir Elçi'nin anması için bir araya gelen sözleri saygıyla selamlarım. İnandığımız gerçekleri dile getirmenin büyük bedeller gerektirdiği bir zamanda, bunu dile getirmekten imtina etmediği için Tahir Elçi katledildi. Tahir Elçi'yi saygıyla ve minnetle anıyorum. Onun bize bıraktığı miras inandığımız gerçekleri her koşulda dile getirmektedir ve bunu sürdürmekten asla geri durmayacağız."

Etkinlik, Tahir Elçi'nin sevdiği şarkıların dinletilmesinin ardından sona erdi. Anma etkinliğine, HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş, eski HDP milletvekili Hasip Kaplan ve çok sayıda kişi katıldı.

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