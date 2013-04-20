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Bilim / Teknoloji

Tahincioğlu Holding'in kurucusu Yakup Tahincioğlu vefat etti

İstanbul Süryani Ortodoks Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığını da yapan Yakup Tahincioğlu vefat etti

20 Nisan 2013 18:47

Tahincioğlu Holding ile Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin kurucusu ve Onursal Başkanı Yakup Tahincioğlu 20.04.2013 tarihinde hayatını kaybetti.

1933 yılında Mardin'de doğan Yakup Tahincioğlu, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimleri Akademisi'nde okurken Kent Gıda Maddeleri A.Ş.'nin ilk nüvesini oluşturan ufak bir imalathane kurarak sanayi sektörüne ilk adımını atmıştı.

Ayrıca İstanbul Süryani Ortodoks Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığını da yapan Yakup Tahincioğlu 2011 yılında yayınlanan "Tarihleri, Kültürleri ve İnançlarıyla Süryaniler" kitabını da kaleme almıştı.

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