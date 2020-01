Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor!

Son şampiyon kadrosunu koruyamadı

Galatasaray\'da 5 yıllık Ergin Ataman dönemi sona erdi

Ufuk Sarıcalı Beşiktaş\'ın hedefi şampiyonluk

Anadolu Efes kupa istiyor

Darüşşafaka hedef küçülttü

En fazla transfer Büyükçekmece\'den

7 Türk - 9 yabancı koç

Sezonun ilk kupası Fenerbahçe\'nin

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde heyecan yarın oynanacak mücadelelerle başlayacak.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe\'nin finalde Beşiktaş Sompo Japan\'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasıyla sonlanan Basketbol Süper Ligi, yaklaşık olarak 3.5 aylık bir aranın ardından yeniden start veriyor.

Yarın saat 13.00\'de Fenerbahçe Doğuş\'un Banvit\'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda konuk edeceği mücadele ile başlayacak olan lig, yaklaşık 9 ay sürecek. 16 takımın mücadele edeceği ligde, normal sezon sonunda 8 takım play-off\'a kalma hakkı kazanacak.

SON ŞAMPİYON KADROSUNU KORUYAMADI

Geçtiğimiz sezon final serisinde Beşiktaş Sompo Japan\'ı 4-0\'la geçerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş, bu sezonun da en büyük favorilerinden. 2016/2017 sezonunda ligin yanı sıra THY Avrupa Ligi\'ni de tarihinde ilk kez müzesine götüren Zeljko Obradovic\'in öğrencileri, bu sezon da katıldığı tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefinde. Başarılı Sırp koç ile yola devam eden sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon takımın en önemli isimlerinden 2\'si Ekpe Udoh ve Bogdan Bogdanovic\'i kaybetti. Bir süre Fenerbahçe forması giyen Pero Antic ve Anthony Bennett ile de yollar ayrılırken, genç oyuncu Berk Uğurlu Pınar Karşıyaka\'ya kiralandı. Sarı-lacivertliler giden isimlere karşın 5 ismi de kadrosuna kattı. Galatasaray Odeabank\'ın ve Milli Takım\'ın kaptanlıklarını üstlenmiş olan Sinan Güler\'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, önemli bir potansiyele sahip olan Marko Guduric, geçtiğimiz sezon Brose Bamberg ile iyi işler yapan Nicolo Melli, Darüşşafaka ile güzel bir sezon geçiren Bradley Wanamaker ve en son Çin\'de forma giyen Jason Thompson\'ı da renklerine bağladı.

GALATASARAY\'DA 5 YILLIK ERGİN ATAMAN DÖNEMİ SONA ERDİ

Galatasaray\'da büyük başarılara imza atan ve adını kulüp tarihine altın harflerle yazdıran Ergin Ataman ile yollar ayrıldı. Tecrübeli koç ile sözleşme yenilenmezken, takımın başına Erman Kunter getirildi. Sarı-kırmızlı ekip yeni bir yapılanmaya giderken, Sinan Güler, Jon Diebler, Alex Tyus, Orhan Hacıyeva, Bruno Fitipaldo, Austin Daye, Errick McCollum, Tibor Pleiss, Vladimir Micov, Blake Schilb ve Can Korkmaz ile yollarını ayırdı, Alex Renfroe, Richard Hendrix, Dwight Hardy, Mehmet Yağmur, Scotty Hopson, TJ Cline, DaJuan Summers ve Rakeem Christmas\'ı kadrosuna kattı.

UFUK SARICALI BEŞİKTAŞ\'IN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Geçtiğimiz sezon finalde Fenerbahçe\'ye kaybederek şampiyonluğun kıyısından dönen Beşiktaş Sompo Japan, bu sezon kupayı kaldırmak istiyor. Siyah-beyazlılar, Michael Roll, Vladimir Stimac, Michael Thompson ve Şafak Edge gibi takımın önemli isimlerini kaybetse de, Augusto Lima, Ryan Botright, Jon Diebler, Can Maxim Mutaf ve Samet Geyik ile kadrosunu güçlendirdi.

ANADOLU EFES KUPA İSTİYOR

Son sezonlarda istediği başarılara ulaşamayan ve hep başarıların kıyısından dönen Anadolu Efes, bu sezon kupa kazanmak istiyor. Geçtiğimiz sezon lig yarı finalinde Beşiktaş Sompo Japan\'a elenen ve sezonu kapatan Efes, THY Avrupa Ligi\'nde de son 8\'de finalist Olympiakos\'a boyun eğmişti. Koç Velimir Perasovic ile yola devam eden maviler, Ricky Ledo, Brock Motum, Krunoslav Simon, Birkan Batuk, Joshn Adams, Errick McCollum, Vladimir Stimac ve Edo Muric ile kadrosunu güçlendirirken, Thomas Heurtel, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Tyler Honeycutt, DeShaun Thomas, Jayson Granger, Brandon Paul, Alex Kirk, Can Maxim Mutaf ve Samet Geyik\'i kaybetti.

DARÜŞŞAFAKA HEDEF KÜÇÜLTTÜ

Geçtiğimiz sezon takımın başına David Blatt\'i getirerek yüksek bütçeli bir takım kuran Darüşşafaka Basketbol, geçirdiği başarılı sezonun ardından hedef küçülttü. Lig yarı finalinde Fenerbahçe\'ye mağlup olarak sezonu kapatan Daçka, THY Avrupa Ligi\'nde de son 8\'de Real Madrid\'e elenmişti. David Blatt ile yola devam kararı alan Darüşşafaka Basketbol, bu sezon ULEB Avrupa Kupası\'nda yoluna devam edecek. Adrien Moerman, Will Clyburn, Ante Zizic, Dairis Bertans, Birkan Batuk, Luke Harangody, James Anderson, Ender Arslan, Mehmet Yağmur, Bradley Wanamaker ve Marcus Slaughter\'ı kaybeden Daçka kadrosunu, Muhammed Baygül, JaJuan Johnson, James Bell, Michael Eric, Will Cummings, Ioward Sant-Ross ve Stanton Kidd ile güçlendirdi.

EN FAZLA TRANSFER BÜYÜKÇEKMECE\'DEN

Transfer sezonunu en hareketli geçiren ekip, Demir İnşaat Büyükçekmece oldu. Erving Walker, Vojdan Stojanovski, Bracey Wright, Vlad Moldoveanu, Evaldas Kairys, Merhan Mutlu, Burak Selen, Melih Yıldız, Jackie Carmiachael, Oğulcan Baykan ve Diamon Simpson\'ı renklerine katan Büyükçekmece, 11 transferle Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin yeni sezonu öncesi en çok transfer yapan ekip oldu. En az transfer yapan ekip ise yaptığı 4 transferle Orhun Ene\'nin takımı TOFAŞ oldu.

7 TÜRK - 9 YABANCI KOÇ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde yer alan 16 takımın 7\'sini Türk koçlar çalıştırırken, 9 takımın başantrenörü yabancı olacak.

Anadolu Efes Velimir Perasovic, Banvit Saso Filipovski, Fenerbahçe Doğuş Zeljko Obradovic, Darüşşafaka Basketbol David Blatt, Galatasaray Odeabank Erman Kunter, Beşiktaş Sompo Japan Ufuk Sarıca, TOFAŞ Orhun Ene, Sakarya BŞB Basketbol Selçuk Ernak, İstanbul BB Ertuğrul Erdoğan, Muratbey Uşak Sportif Ozan Bulkaz, Demir İnşaat Büyükçekmece Özhan Çıvgın, Nesine.com Eskişehir Basket Josep Berrocal, Gaziantep Basketbol Stefanos Dedas, Pınar Karşıyaka Aleksandar Trifunovic, Trabzonspor Zare Markovski ve Yeşilgiresun Mihalio Uvalin ile sezona başlayacak.

SEZONUN İLK KUPASI FENERBAHÇE\'NİN

Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ile kupa şampiyonu Banvit\'in karşılaştığı 33\'üncü Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası\'nın sahibi Fenerbahçe Doğuş oldu. Fenerbahçe Doğuş, Banvit\'i 75-64\'lük skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

İLK HAFTAYA BAKIŞ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezon heyecanı, yarın oynanacak mücadelelerle başlıyor.

Fenerbahçe Doğuş ile Banvit arasında oynanacak mücadele ile başlayacak olan ilk haftanın programı şu şekilde:

YARIN:

13.00 Fenerbahçe Doğuş - Banvit

15.15 Nesine.com Eskişehir Basket - İstanbul BBSK

17.00 Galatasaray Odeabank - Gaziantep Basketbol

20.15 TOFAŞ - Darüşşafaka Basketbol

8 EKİM PAZAR

13.00 Yeşilgiresun Belediyespor - Muratbey Uşak Sportif

15.15 Trabzonspor - Beşiktaş Sompo Japan

17.00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Sakarya BŞB Basketbol

19.30 Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes