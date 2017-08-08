Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonu fikstürü İstanbul'da çekildi.

Polat Renaissance Hotel'de gerçekleştirilen kura çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, Basketbol Süper Ligi Direktörü Samer Şenbayrak, Tahincioğlu Genel Müdür Yardımcısı Soner Akpınar ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.

TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, törende yaptığı konuşmada, güzel bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "2017-2018 sezonunun çok güzel geçeceğine inanıyorum. Lige yeni katılan Eskişehir Basket ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor'a başarılar diliyorum. Bu sene başlamadan önce isim sponsorluğunda çok değerli bir aileyle birliktelik yaptık. Bütün sezon boyunca fair play içinde, oyuncuların sakatlık yaşamayacağı bir sezon diliyorum." diye konuştu.

Samer Şenbayrak, rekabet dolu bir lig olduğuna dikkati çekerek, "Geçtiğimiz sezonlar da gösterdi ki çok keyifli ve rekabet dolu bir ligimiz var. Ligimizde yer alan 16 takımın 11'i Avrupa kupalarında mücadele edecek." dedi.

Sezon 7 Ekim'de başlayacak

Ligde yeni sezon 7, 8 ve 9 Ekim'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı 14 Ocak 2018'de sona erecek.

Statü

Toplam 16 takımın yer aldığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonu, iki devreli lig usulüne göre oynanacak.

Normal sezonun 30 hafta süreceği ligde ilk 8 sırada yer alan takımlar, play-off'a yükselecek.

Play-off serisi 0-0 başlayacak ve çeyrek finallerde 2, yarı finallerde de 3 galibiyet alan takım tur atlayacak. Finalde ise rakibi karşısında 4 galibiyet alan ekip, 2017-2018 sezonunun şampiyonu olacak.

Ligi son iki sırada bitirecek ekipler ise küme düşecek.

İlk hafta programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ilk hafta maçlarının programı şöyle:

TOFAŞ-Darüşşafaka Basketbol

Yeşilgiresun Belediyespor-Uşak Sportif

Trabzonspor-Beşiktaş Sompo Japan

Demir İnşaat Büyükçekmece-Sakarya Büyükşehir Belediyespor

Eskişehir Basket-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Fenerbahçe Doğuş-Banvit

Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes

Galatasaray Odeabank-Gaziantep Basketbol