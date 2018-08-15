Taha Akyol: Mahkeme Brunson'ı tahliye ederse AİHM ve AYM'nin içtihatlarına uygun davranmış olur

Hürriyet yazarı Taha Akyol, rekor üstüne rekor kıran doların dün sabah itibariyle düşük seyretmesini, Rahip Andrew Brunson'la ilişkilendirerek, Türkiye ve ABD nezdinde dün yürütülen diplomatik trafiğin olumlu sonucu olarak yorumladı. Piyasada Brunson’un serbest bırakılması beklentisi olduğunu vurgulayan Akyol, Brunson için iddianamede bahsedilen "Kürtleri Hıristiyanlaştırma hayali"nin terör suçu oluşturmadığı gerekçesiyle, rahibin tahliye edilmesinin AİHM ve AYM’nin içtihatlarına uygun olacağına dikkati çekti.

Taha Akyol'un "Brunson düğümü çözülüyor mu?" başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Ankara acaba siyaseten dik hatta sert dururken, dahası Amerika’nın elektronik ürünlerine ambargo koyarken “bağımsız yargı” rahip Brunson’ı serbest bırakacak mı?

Serbest dediğim, ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması...

Bu da nereden çıktı?

Önceki gün Merkez Bankası’nın kararlarına rağmen tırmanmaya devam eden dolar dün sabah saat 09.00’dan itibaren inmeye başlamıştı. İşten anlayanlara sordum, Brunson’ın serbest bırakılması beklentisi var piyasalarda dediler.

Nereden çıktı bu?

Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’la görüşmüştü. Yapılan resmi açıklamada “Türkiye’de tutukluluğu devam eden Papaz Andrew Brunson’ı ve Türk-Amerikan ilişkilerinin son durumunu ele aldılar” deniliyordu.

Saat 11.00 gibi Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt Brunson’ın serbest bırakılması için dilekçe verdi.

Öğleden sonra ABD Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier İzmir’e gitti, rahip Brunson’ı evinde ziyaret etti. Bir tahliye süreci değilse bu trafiğin anlamı neydi? İşte piyasalar bu sebeple beklentiye girmişti.

Teori böyle ama mahkeme ne karar verir? Hakan Atilla ile ilgili bir gelişme de olacak mı? Bunları sanırım birkaç gün içinde göreceğiz.

‘Terör suçu’

Düğümün çözüleceği beklentisiyle dolar dün 6.4’e indi; bunu Merkez Bankası bile sağlayamamıştı. İster istemez insanın aklına Almanya’nın tavrı üzerine Deniz Yücel’in tahliye edilmesi geliyor. Bir hukukçu olarak şu kanaatimi de belirteyim: Mahkeme Brunson’ı tahliye ederse AİHM ve AYM’nin içtihatlarına uygun davranmış olur.

Evet, rahip Brunson belli ki Kürtleri Hıristiyanlaştırma hayaline odaklanmıştı. Böylece “Ortadoğu’daki birçok kişi İncil’i duyacak” diye tanımladığı bir davanın peşindeydi.

Bu ister istemez siyasi çağrışımlar yapıyor, tabii ki eleştiririz fakat hukuken “terör suçu” değildir."

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