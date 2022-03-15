Taha Akyol: Hazırlanan seçim kanunu "bizi kazandırsın" düşüncesiyle hazırlanmış

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, iktidarın hazırladığı seçim kanunu değişikliğinin muhalefetin aleyhine, iktidarın lehine olduğunu belirterek "Seçimlerin “hür ve âdil” yapıldığına milletin büyük çoğunluğunun güvenmesi gibi yüksek felsefi ve siyasi etik değerlerden ziyade, “bizi kazandırsın” düşüncesiyle hazırlanmış bir kanun teklifidir bu" diye yazdı.

Teklifi dört noktada sakıncalı bulduğuna vurgu yapan Akyol, "Teklifin, demokrasinin can damarı olan seçimleri büyük çoğunluğun güveneceği ve uzlaşmayla benimsenmiş kurallara göre değil, kendi çıkarına öncelik vererek düzenlemek istendiği açık.



Teklif yasalaşırsa bugünkü AYM iptal eder mi? AYM’nin üye kompozisyonu “hak eksenli” hukuk anlayışından “otoritenin takdir yetkisi” anlayışına doğru değişmekte olduğu için emin değilim" ifadelerini kullandı.

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