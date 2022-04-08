Taha Akyol: Enflasyon fiilen 3 rakamlı, resmen yüzde 60; bunu dış güçler mi yaptı, muhalefet mi?

Karar yazarı Taha Akyol, iktidarın "dış güçler" söylemine atıfta bulunarak, "Enflasyon fiilen 3 rakamlı, resmen yüzde 60; bunu dış güçler mi yaptı, muhalefet mi?" diye sordu.

Akyol yazısında şu ifadeleri kullandı:

"2020 sonbaharında Erdoğan faizin “acı ilaç olduğunu” söyleyerek “ekonomide ve hukukta reform dönemi” ilan etmişti, ama dört ay sürdü… Bunu “rekabetçi kur” ve “Çin böyle kalkındı” söylemi izledi: TL değer kaybettikçe ihracatımız artacak, dış ticaret fazla verecek, bu da enflasyonu aşağı çekecekti…

Tam tersi oldu, doların fırlaması enflasyonu patlattı… Bunun üzerine “liralaşma” ilan edildi… Bu “sebep”lerin “sonucu” şu oldu: Enflasyon fiilen üç rakamlı, resmen yüzde 60… Dış açık büyüyor, dünyadaki payımız 1980 yılının düzeyine düştü. Bunu dış güçler mi yaptı, muhalefet mi? İktidarın da Türkiye’nin de demokratik değerlere, rasyonel ekonomiye, hukuki kurum ve kurallara dönmekten başka yolu yok."

TIKLAYIN - ENAG: Enflasyon martta yıllık yüzde 142,6'ya yükseldi

TIKLAYIN - 20 yılın zirvesi: Enflasyon martta yüzde 61,1'e yükseldi