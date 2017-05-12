Taha Akyol: Devlet Bahçeli'nin tarzı bu, yakın zamana kadar Erdoğan hakkında neler söylemedi, neler!

Hürriyet yazarı Taha Akyol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik olarak kullandığı "Senin ismini anmaya layık bulmadığın dava arkadaşım E.Semih Yalçın’a dil uzatman bir kere harcın ve haddin değildir" ifadesine yanıt verdi.

Devlet Bahçeli'den Taha Akyol'a: Dönek; 'Semih Yalçın' ismini aklından çıkaramayacağın günler yakın!

"Atatürk konusu" başlığıyla yayımlanan (12 Mayıs 2017) yazısında "Bu onun tarzı, yakın zamana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, partisindeki muhalif arkadaşları hakkında neler söylemedi, neler" ifadesini kullanan Akyol, "Bana gelince, üslubum, fikirlerim, araştırmalarım kitaplarımda, belgesel ve yazılarımda bellidir" dedi.

Taha Akyol'dan Devlet Bahçeli'ye: İsmini zikretmeye layık görmediğim bir partiliniz...

Bahçeli ile Akyol arasında yaşanan gerilim, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın şu ifadeleri kullanması ile başlamıştı:

"Biz biliyoruz ki Akyol da Ergin de sahibinin sesidir, emir kuludur, kapı kuludur. Onlar kendi kendine şakımamaktadır, onları yemleyerek teşvik eden ve bir hedefe kanalize eden eller vardır. Referandumu genel seçim yerine koyup değerlendirerek MHP'nin kaybettiğini öne sürenler, hem akılsız hem de meczup ve illetlidir. Gazetecilik kisvesi içinde MHP'ye yönelen saldırılar hedefini bulursa, bu sadece 'Hayır'cılar korosunun ekmeğine yağ sürmeyecek, aynı zamanda dolaylı yoldan FETÖ'nün yeniden palazlanmasına, kripto FETÖ'cülerin saklandıkları yerlerde muhafazasına hizmet edecektir."

Yalçın'ın kendisi ve köşe komşusu Sedat Ergin'e yönelik olarak sarf ettiği sözlere tepki gösteren Akyol, Bahçeli'ye yönelik olarak yaptığı çağrıda "Bu sütunda ismini zikretmeye layık görmediğim, muhatap almaya tenezzül etmediğim bir partiliniz bana, Sedat Ergin’e ve Doğan Yayın Grubu’na ancak kendisine yakışan seviyesiz bir dille saldırdı" demişti.

Devlet Bahçeli ise Semih Yalçın'dan "İsmini zikretmek istemediğim partiliniz" diye bahseden Taha Akyol'a tepki göstermişti.

Bahçeli'nin konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalar şöyleydi:

"Hürriyet Gazetesi Yazarı Taha Akyol bugünkü köşesinde şahsıma özel not yazmış. Yazdıklarını okudum. Beş paralık feneri, o kadar yanışı var! Bu sakil ve silik kalem sahibi, Genel Başkan Yardımcımız E.Semih Yalçın’ı kast ederek, 'ismini zikretmeye tenezzül etmedim' diyor. Taha Akyol bilesin ki, senin ismini anmaya layık bulmadığın dava arkadaşım E.Semih Yalçın’a dil uzatman bir kere harcın ve haddin değildir"

"Kaldı ki, senin hiçbir ülkücü üzerinde kanaat yürütme, yorum yapma, fikir paylaşma hakkın yoktur. Sen kim E.Semih Yalçın’a hakaret kimdir? Değerli dava arkadaşım E.Semih Yalçın davasında zerre kırıklığı olmayan bir inanmışlıktadır.Peki, sen hiç aynaya bakarak kendini tarttın mı?"

"Atalar boşuna söylememiş: Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur. Taha Akyol sen bunlardan hangisisin? Y.Has Hacib diyor ki: 'Terbiyesiz kişiden uzak dur, kaç; terbiyeli kişiye benden bin alkış.' Terbiyesizden kaçmayacak,maskesini indireceğiz"

Fikir dönekliğinin nişanesi bir kalem ve karakter zaafının E.Semih Yalçın ismini ömrü boyunca aklından çıkaramayacağı günler yakındır. Y.Has Hacib yine şunu söylemiş: 'Dinginlik ve tevazu aklın tavrıdır; akılsız insanlar tümden yılkıdır.' Yılkıdan adam çıkmaz,ahlak görülmez. Hafıza kayıtlarımızdan çoktan düşmüş Taha Akyol’un özel notunu aynen iade, kendisini de layık olduğu yokluk ve hiçliğe havale ediyorum"