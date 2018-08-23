Taha Akyol: 'Bunlar Haçlı...' gibi eski klişelerden zihnimizi kurtararak düşünmeliyiz

"Krizden elbette çıkacağız, makbul olan tabii ki hasarı daha fazla büyütmeden hızla çıkmaktır.

Taha Akyol'un gazetenin bugünkü (23 Ağustos 2018) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Buna ek olarak AB'ye 'Haçlılar' gibi 'eski klişelerle' yaklaşılmaması gerektiğini, 'bugün en önemli destek açıklamaları oradan geldiğini' söyledi ve ekledi: "Krizden çıkışın dış kaynaklarını düşünürken özellikle AB’den gelen Merkez Bankası’nın bağımsızlığı uyarısının önemine dikkat etmeliyiz."

'Merkez Bankası'nın bağımsızlığı'nın önemine dikkat çeken Akyol, Avrupa Birliği'nden gelen mesajlarda da bu hususun üzerinde durulduğunu aktardı.

Hürriyet gazetesi yazarı Taha Akyol , ABD ile Türkiye arasındaki 'Brunson krizi'nin karşılıklı yaptırım kararlarıyla beraber büyümesiyle hız kazanan 'kur krizi'nden Türkiye'nin nasıl çıkabileceğine dair bir köşe yazısı kaleme aldı.

Bir ülkedeki krizin şu veya bu ölçüde bütün ülkeleri olumsuz etkilediği bir çağda yaşıyoruz. En büyük ortağımız Avrupa olduğu için Türkiye’yi destekleyen açıklamalar da peş peşe oradan geliyor.

Başta Avrupa ekonomisinin en güçlü iki lideri Merkel ve Macron olmak üzere Avrupa ve AB liderleri tabii bu konuya ekonomi gözüyle bakıyorlar, 'Türkiye’nin krizi kimsenin yararına değil' diyorlar.

Gerçekten bizim ithalatımız azalırsa onların da ihracatı azalır...

Biz de bu soruna ekonomi gözüyle bakmalıyız. 'Türkiye’nin güçlenmesini istemiyorlar, bunlar Haçlı...' falan gibi eski klişelerden zihnimizi kurtararak düşünmeliyiz.

Bakın, daha iki yıl önce seçim meydanlarında Avrupa Birliği’ne 'Haçlı ittifakı' diyorduk; bugün en önemli destek açıklamaları oradan geliyor.

Hükümet yetkilileri de AB’den olumlu bahsediyor.

Krizden çıkışın dış kaynaklarını düşünürken özellikle AB’den gelen Merkez Bankası’nın bağımsızlığı uyarısının önemine dikkat etmeliyiz.

Trump’ın kabadayılığına karşı Türkiye’ye destek açıklaması yapan ilk Avrupalı lider Merkel olmuş ve hemen şunu eklemişti:

'Merkez Bankası’nın bağımsız olmasını sağlamak için her şey yapılmalı'

AB Komisyonu’nun bütçe görevlisi, yani bir bakıma AB’nin maliye bakanı Günther Oettinger Ankara’nın 'Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, faiz politikalarında değişiklik ve ekonomik sübvansiyonlar konusunda yeniden güven yaratacak önlemler alması gerektiğini' söyledi. (21 Ağustos)

AB bütçesinde bir mali destek ödeneği yoktu ama Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve serbest faiz politikası gibi önlemler güvenirliği arttırır, dış kaynak bulmayı kolaylaştırırdı.



Dış kaynak ahbaplık, dostluk meselesi değil rasyonel ve kurumsal bir işlem olduğu için dış kaynak yaratmada Merkez Bankası’nın bağımsızlığı gibi faktörler çok önemli."

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