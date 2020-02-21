Taha Akyol: Bazı davalarda kararlar siyasi makamlar tarafından açıklanıyor

Karar yazarı Taha Akyol, siyasetin adalet sınavından geçmesinin de, ekonomide istikrarlı büyümenin yolunun da hukuktan geçtiğini belirterek, "Kavala’yı ile içeride tutmakla beklenen "kamu yararı" (?) neyse, adalet duygusunu sarsan tutuklamaların Türkiye’ye verdiği zarar ondan çok daha büyük." ifadelerini kullandı.

Taha Akyol, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasının izah edilemeyeceğini belirterek, "Dünya biliyor ki bazı davalarda kararlar siyasi makamlar tarafından açıklanıyor…" diye yazdı.

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