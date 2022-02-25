Taha Akyol: Başlayan yeni soğuk harp, kapitalizmle komünizm değil, demokrasi ile otokrasi arasındadır

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hitler'in yaptığı işgalleri dayandırdığı "hayat sahası" teorisini kullandığını belirterek, "Eski Sovyet imparatorluğu coğrafyasını “hayat sahası” olarak görüyor. Sovyet imparatorluğuna duyduğu özlemin siyasi anlamı budur.

Ukrayna’ya saldırısının gerekçelerinden biri yine Sovyet imparatorluğu referansıdır. Lenin, Sovyetleri Kızıl Ordu işgalleriyle değil, gönüllü olarak kurulmuş bir birlik gibi göstermek için Sovyet anayasasına göstermelik “ayrılma hakkı”nı yazmıştı. Sovyetler dağılırken “ayrılma hakkı”nı kullanan bağımsız cumhuriyetler ortaya çıkmıştı…" diye yazdı.

Putin'in yürüttüğü siyasetin bütün bölge için tehdit olduğuna işaret eden Akyol, "Türkiye’nin tarihten gelen Batı ittifakı ve Batı demokrasisi tercihinin ne kadar haklı olduğu, bir kere daha ortaya çıkmıştır. Başlayan yeni soğuk harp, kapitalizmle komünizm değil, demokrasi ile otokrasi arasındadır. Ayrıca yazacağım, Montrö’nün değeri bir kere daha ortaya çıkmıştır. Türkiye Boğazlardan geçiş veya geçişi engellemesi için baskılara maruz kaldığında, elinde Montrö gibi bir senet ve sistem var.

Ukrayna krizi en çok bizim ekonomimizi vuracak, vurmaya başladı bile. Hamasetten, gösterişten, hesaplanmamış çıkışlardan sakınarak geleneksel diplomasimize ve ekonomimiz için kaynak temin edecek rasyonel reformlara dönmek zorundayız.

“Meral Akşener, dün akşam “Türkiye acilen S-400’lerden kurtulmalı” diye açıklama yaptı. Çok doğru, tamamen destekliyorum. Türkiye’nin geleneksel eksenine dönmesinde büyük bir hamle olacaktır." ifadelerini kullandı.

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