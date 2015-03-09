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'Abdullah Gül milletvekili adayı olmayacağını kesin bir dille ifade etti'

Taha Akyol, Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı yolundaki tartışmalar hakkında konuştu

09 Mart 2015 17:45

Hürriyet yazarı Taha Akyol, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün "AKP’ye dönüp dönmeyeceği, dönerse başbakan olacağı" yolundaki iddialara ilişkin olarak, "Hem kendi kanaatim hem de aldığım bilgiler doğrultusunda Gül milletvekili adayı olmayacak" dedi. Akyol, Gül'ün yakın çevresine 7 Haziran’daki seçimlerde milletvekilliği için aday olmayacağını kesin bir dille ifade ettiğini söyledi.

CNN Türk'te konuşan Taha Akyol, Gül'ün vekil olmayacağına dair gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı:

"Sayın Abdullah Gül, bugünkü şartlara göre baktığımızda milletvekili adayı olmayacak. Kendisi Cumhurbaşkanı iken, görevinden bir gün önceden Ak Parti'de olağan kongrenin olması, Abdullah Gül'ü üzmüştür. Bu sebeple ve genel açıdan baktığımızda Abdullah Gül net bir şekilde aday olmayacaktır."

Gül'ün adaylık tartışmasına ilişkin görüşlerini Hürriyet'teki köşesine de taşıyan Akyol'un "Abdullah Gül: Aday değilim" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

 

Yakın çevresine söyledi

 

11. Cumhurbaşkanı Gül 2015 seçimlerinde milletvekilliği için aday olmuyor. Gül’ün geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla kamuoyu gündemine giren milletvekili adaylığı konusunda yakın çevresine kesin bir dille  “aday olmayacağım” dediği öğrenildi. Öncelikle, Gül’ün Çankaya’dan ayrıldıktan sonra milletvekili olmak gibi bir tasavvurunun olmadığı, adaylık tartışmalarının kendisinin dışında ortaya çıktığı biliniyor.

 

Farklı kulvar istiyor

 

Ayrıca Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde “kapısı herkese açık, birleştirici” bir görev yaptıktan sonra bundan sonraki dönemde kendisine farklı bir kulvar çizmek istediği anlaşılıyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu imajıyla ulusal ve uluslararası platformlarda gerektiğinde görüşmeler yapan, görüş açıklayan, sivil nitelikli toplantılar düzenleyen bir devlet adamı olarak çalışmalarını sürdürmeyi tasarlıyor.

 

Huber’den taşınıyor

 

Çankaya Köşkü’nden  ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı’na ait İstanbul Tarabya’daki Huber Köşkü’ne yerleşen Gül’ün buradan kendi evine taşınmak üzere olduğu öğrenildi. Gül’ün yakın çevresi, “Taşınmanın belki bir kaç güne kadar tamamlanacağını” söyledi. Gül, taşınma işlemi tamamlandıktan sonra çalışmalarını yeni ofisinde sürdürecek.

 

Uluslararası davetler

 

Abdullah Gül’ün yeni dönemde özellikle dış politika, Ortadoğu sorunları ve AB ile ilişkiler konusunda aktif bir çizgi sürdürmesi bekleniyor. Gül, uluslararası toplantılara katılması için şimdiden davetler alıyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdulah Gül, bunlardan uygun gördüklerine katılacak.

 

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