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Spor

Taha Akgül Dünya Şampiyonu oldu

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül altın madalya kazandı

08 Eylül 2014 22:29

Özbekistan'daki Dünya Şampiyonası' nda serbest stil 125 kilo finalinde Taha Akgül, İranlı Komil Ghasemi'yi yenerek dünya şampiyonu oldu.

Akgül finale kadar Macar Richard Csercsics'i 10-4, ikinci turda Azeri Aslan Dzebisov'u 4-0, çeyrek final mücadelesinde ise ABD'li Tervel Ivaylov Dlagnev'i 4-2 ile geçerek yarı finale yükseldi. Akgül, yarı finalde ise Belarus Alexei Shemarov'u 8-1 yenerek finale çıktı.

Taha Akgül, akşam seansında İranlı Komil Ghasemi'yi de mağlup ederek Dünya Şampiyonluğuna ulaştı.

 

1 gümüş, 2 bronz

 

Gymnastics Palace Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 70 kiloda Yakup Gör ise Rus Khetik Tsabolov ile yaptığı mücadeleyi ise kaybederek gümüş madalya da kaldı.

86 kiloda mücadele eden Selim Yaşar da  bronz madalya kazandı. Gymnastics Palace Spor Salonu'ndaki şampiyonada milli güreşçi, Kazak rakibi Aslan Kakhidze'yi 5-2 yenerek bronz madalyaya ulaştı.

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