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Spor

Taha Akgül ameliyat geçirdi

ANKARA,(DHA) Milli güreşçi Taha Akgül, burun ameliyatı geçirdi

07 Haziran 2018 02:59

ANKARA,(DHA)

Milli güreşçi Taha Akgül, burun ameliyatı geçirdi.
Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu milli sporcu Taha Akgül, Ankara Acıbadem Hastanesi\'nde burnundan operasyon geçirdi. Bu gece müşahede altında tutulacak olan milli güreşçi, yarın taburcu edilecek.
GÜREŞ FEDERASYONU\'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Öte yandan Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) yaptığı yazılı açıklama ile Taha Akgül\'e geçmiş olsun dileklerini iletti. \"Geçmiş olsun şampiyon\" başlıklı yayınlanan yazılı metinde, \"Şampiyonumuza geçmiş olsun der, Allah\'tan acil şifalar dileriz\" ifadeleri yer aldı.

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