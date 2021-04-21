Taha Akgül 8'inci kez Avrupa şampiyonu

Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda Türkiye'yi temsil eden sporcu Taha Akgül, finalde Rus rakibi Sergei Kozyrev’i mağlup ederek 8'inci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Kılıçdaroğlu'ndan tebrik mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Akgül'ü sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla tebrik etti:

"Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde, Rus rakibini yenerek 8'inci kez Avrupa şampiyonluğunu elde eden, bizlere bir kez daha büyük bir gurur yaşatan, Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül’ü yürekten kutluyorum."